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亞洲盃桌球／7局苦戰險勝19歲大陸小將 林昀儒晉級4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒擊敗19歲小將黃友政，生涯首闖亞洲盃4強。圖／取自ATTU微博
林昀儒擊敗19歲小將黃友政，生涯首闖亞洲盃4強。圖／取自ATTU微博

亞洲盃桌球錦標賽今天晚間展開8強賽程，我國男單一哥林昀儒遭遇世界排名第54名的中國大陸19歲小將黃友政，最終以11：7、11：13、10：12、11：9、10：12、11：8、11：9勝出，首度晉級到4強賽。

本屆亞洲盃林昀儒一路過關斬將，包括分組賽到16強已經連拿12局，保持一局未失的好表現晉級到8強賽，而晚間的8強賽他則是碰上年僅19歲的黃友政，他本屆賽事分組賽一度擊敗日本名將張本智和，今天則是雙方生涯首度碰頭。

8強賽開賽後雙方也展開激烈拉鋸，首局林昀儒在黃友政的步步進逼下，頂住壓力以11：7先下一城，第二局黃友政打出3：1開局攻勢，但林昀儒隨即連拿3分逆轉戰局，並以10：7取得3個局點，但都遭到黃友政化解，並且以11：13丟掉本屆賽事首局。 

第三局黃友政乘勝追擊打出6：0開局攻勢，不過林昀儒展現韌性一路追趕，甚至反以10：9先取得局點，但仍是遭黃友政以12：10超前；第四局林昀儒一度取得7：3領先，儘管黃友政追到僅剩1分差距，但這次林昀儒未再讓領先優勢溜走，以11：9扳平戰局。

第五局兩人僵持不下，林昀儒雖然以10：9率先取得局點，但黃友政卻是連得3分逆轉，第六局林昀儒則是以11：8成功延長戰線，決勝局林昀儒開局雖然一度以2：4落後，但面對黃友政的猛攻他仍是連追5分逆轉，儘管黃友政隨後又追平比數，但林昀儒在9：9後連得2分關門，拿下勝利，苦戰75分鐘後晉級到4強賽，並將對上世界排名第2名的王楚欽

至於我國女單一姊鄭怡靜，8強賽則是碰上世界排名第2名的王曼昱，最終以7：11、9：11、6：11、11：3、9：11敗下陣來，無緣4強。

林昀儒 王楚欽 鄭怡靜

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