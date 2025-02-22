美國2024年運動博彩投注額成長24% 創新高4.9兆元
美國博彩協會公布，2024年美國的運動博彩投注總金額成長23.6%，來到歷史新高1479億美元（約新台幣4兆8500億元）。但同一時間，因賭博成癮而求助熱線的美國人也驟增。
路透社報導，美國博彩協會（American GamingAssociation）指出，美國數個州通報過去一年的運動博彩投注量大幅增加，其中麻薩諸塞州相關營收成長高達40%，伊利諾州也一躍超越紐澤西州、成為全美運彩營收第2高的州，僅次於紐約州。
不過與此同時，美國賭博成癮和求助戒賭服務的人也加速增長。
自從美國最高法院7年前宣告「職業和業餘運動保護法」（Professional and Amateur Sports Protection Act）違憲、替全美運彩合法化清除障礙以來，如今在38個州與哥倫比亞特區有提供某種形式的運動博彩。
然而，根據一些有發布協助戒賭熱線來電量公開報告的州，其中維吉尼亞州在2019至2023年間，來電求助的民眾暴增973%。
而在佛羅里達州，當地運彩上路後2個月內熱線來電量增加了138%。紐澤西州自2018年將運彩合法化以來，戒賭熱線來電量也增加了277%。
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