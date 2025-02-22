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亞洲盃桌球／「柚子」高承睿不敵世界第2王楚欽 對戰5次全敗

中央社／ 台北22日電
「柚子」高承睿不敵世界排名第2名的中國大陸名將王楚欽，止步於16強。圖／取自亞乓聯微博
「柚子」高承睿不敵世界排名第2名的中國大陸名將王楚欽，止步於16強。圖／取自亞乓聯微博

台灣桌球一哥林昀儒今天在中國深圳舉行的桌球亞洲盃16強，面對日本17歲小將松島輝空，僅用20分鐘就輕鬆以13比11、11比3、11比1收下對戰3連勝、晉級8強，本屆至今1局未失。

目前世界排名第14的林昀儒，賽前面對年僅17歲、世界排名第31的松島輝空，有著2勝0敗的對戰優勢。

今天雙方再度交手，首局打來相當膠著，林昀儒雖一度以7比4領先，但松島輝空藉著連續幾次閃身正拍的強勢攻擊，一口氣連拿5分超前比數；接著雙方戰至「Deuce（丟士）」後，林昀儒還是靠著對手回球彈網出界後，順利以13比11搶下開門紅。

從第2局起，林昀儒完全掌握節奏和攻勢，注意到松島輝空反手拍的相持球失誤率高，就持續不斷猛攻。反觀林昀儒的招牌反手拍，不但把球回得夠深且沒有出台，讓松島輝空找不到破解之道。

林昀儒開賽就以6比2領先，且松島輝空在丟掉第5分時，已經出現情緒性的肢體動作，顯然對於自己的表現相當不滿意，也讓林昀儒再以11比3拿下。

第3局已經無心戀棧的松島輝空，幾乎沒有太多來回，就連偶爾出現的正手拍攻擊機會也沒能把握住，讓林昀儒輕鬆拉開比分，以11比1收下第3局，如願晉級8強賽。

另一場台灣男單的16強賽，由世界排名第21名的「柚子」高承睿出戰世界第2的中國好手王楚欽。雙方前4度交手全都由王楚欽獲勝，且近3次對戰，高承睿1局未得。

今天再度交手，首局高承睿就以5比11落敗，第2局高承睿雖一度以5比2領先，但隨即被王楚欽打出6比1攻勢逆轉戰局，最終再以7比11落敗。

第3局開賽王楚欽就連拿6分，也替比賽定下基調，輕鬆以11比3收下第3局和比賽勝利，高承睿也止步16強。

林昀儒 王楚欽 高承睿

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