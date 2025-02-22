亞洲盃桌球／林昀儒退17歲日本小將 維持一局未失晉8強

亞洲盃桌球錦標賽本周在中國大陸深圳舉行，在分組賽於昨天落幕後，今天也展開淘汰賽階段賽程，其中我國桌球一哥林昀儒在16強賽面對世界排名第31名的日本選手松島輝空，最終以13：11、11：3、11：1，維持一局未失的好表現，晉級到8強賽。

這次亞洲盃桌球錦標賽，我國好手在經過分組賽的激鬥後，最終共有4人晉級到16強淘汰賽，其中包括分組賽都收下3連勝的林昀儒與鄭怡靜，其中林昀儒在3場賽事中更是一局未失狀況火熱。

林昀儒今天的16強賽面對年僅17歲的日本小將松島輝空，雙方生涯前兩度交手都由林昀儒拿下勝利，包括去年世界盃分組賽就由林昀儒直落四勝出，今天兩人再度交手，首局前段卻打得相當拉鋸，松島輝空甚至以10：9一度取得局點，但林昀儒也展現極佳抗壓力，以13：11逆轉勝出。

第二局林昀儒乘勝追擊，開局後就拉開差距，並以11：3取得聽牌優勢，第三局林昀儒再度打出4：0開局，並以11：1拿下勝利，僅花21分鐘就搶下8強門票。

至於「柚子」高承睿今天16強賽面對世界排名第2名的中國大陸名將王楚欽，最終則是以5：11、7：11、3：11直落三敗下陣來，而巴黎奧運國手簡彤娟面對女單世界排名第7名的蒯曼，在前兩局先拿下取得聽牌優勢後，卻遭對手連追3局，以13：11、11：9、5：11、7：11、7：11敗下陣來，止步於16強。