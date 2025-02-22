快訊

經典賽／中華隊昨狂耗9投！今呂詠臻強制休 南非2人不能上

台灣燈會第2個周末機捷電力異常 機場站旅客摸黑怨聲連連

經典賽／張育成兩分砲媒體注意到了 「前紅襪隊員碰上WBC就不一樣」

聽新聞
0:00 / 0:00

杜拜女網／謝淑薇挺進女雙決賽 將再戰澳網冠軍組合

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科搭檔挺進到杜拜女網賽決賽。 新華社
謝淑薇與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科搭檔挺進到杜拜女網賽決賽。 新華社

我國網球一姊謝淑薇今天凌晨在WTA 1000等級的杜拜女網賽中，與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手迎戰中國大陸組合徐一璠／楊釗煊，最終以6：4、4：6、10：2勝出，謝淑薇生涯第4度挺進到杜拜女網賽決賽。

謝淑薇／奧斯塔朋科今年攜手在澳網拿下亞軍後，日前多哈女網賽卻在首輪敗給我國另一名好手吳芳嫺與大陸搭擋蔣欣玗，不過本周在來到杜拜參賽後，兩人再度攜手進擊，以第三種子出賽的兩人，在今天4強賽登場則是碰上徐一璠／楊釗煊。

首盤賽事，徐一璠／楊釗煊率先破發一度取得2：0領先，不過謝淑薇／奧斯塔朋科接下來卻是連追5局反超，並且以6：4先下一城，第二盤雙方則是展開更激烈的破發大戰，雙方在該盤10局賽事中9度打破對手發球局，僅有徐一璠／楊釗煊在第9局成功保發，並以6：4扳平戰局。

在戰成平手後，雙方也進入超級搶10，謝淑薇／奧斯塔朋科在重新調整後開盤就一口氣取得8：1領先，並以10：2拿下勝利，挺進到今天晚間登場的女雙決賽，對手將是頭號種子捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），也是雙方繼澳網女雙決賽後再度碰頭。

奧斯塔朋科 澳網 謝淑薇

延伸閱讀

網球／謝淑薇攜手拉脫維亞搭檔 躋身杜拜網賽女雙4強

網球／謝淑薇攜手奧斯塔朋科 挺進杜拜網賽女雙8強

不可能？ 誰說的！ MG Taiwan 攜手大滿貫冠軍謝淑薇持續挑戰極限

多哈女網／澳網剛拿亞軍 謝淑薇不敵海峽組合爆冷落馬

相關新聞

杜拜女網／謝淑薇挺進女雙決賽 將再戰澳網冠軍組合

我國網球一姊謝淑薇今天凌晨在WTA 1000等級的杜拜女網賽中，與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenk...

亞洲盃桌球／林昀儒3連勝一局未失 攜手鄭怡靜晉級16強

亞洲盃桌球錦標賽本周在中國大陸深圳舉行，在今天的分組賽最後一天賽程中，我國男單一哥林昀儒面對新加坡郭勇，最終以11：8、...

高球／仍決定婉謝黃金計畫 潘政琮提出兩點理由

我國高爾夫球三屆奧運國手潘政琮日前在個人社群平台上公開婉謝黃金計畫補助，儘管體育署與國訓中心在第一時間就與其團隊進行溝通...

PGA／墨西哥公開賽首日 俞俊安繳67桿並列第18

總獎金700萬美元（約2.3億台幣）的PGA墨西哥公開賽今天進行首回合，台灣高球好手俞俊安抓5博蒂、吞1柏忌繳出67桿，...

桌球／簡彤娟勝印度勁敵 亞洲盃女單晉16強

桌球亞洲盃今天繼續分組預賽，台灣女單好手簡彤娟以11比5、11比6、11比7輕取印度的阿古拉（Sreeja Akula）...

自由車／攜手催生國家隊 96聯賽首度納入國手選拔積分

邁入第5屆的96自由車聯賽，今年將於3月30日展開首站台北站天母繞圈賽賽事，且今年6站賽事中的台中站繞圈賽與桃竹站公路賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。