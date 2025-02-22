杜拜女網／謝淑薇挺進女雙決賽 將再戰澳網冠軍組合

我國網球一姊謝淑薇今天凌晨在WTA 1000等級的杜拜女網賽中，與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手迎戰中國大陸組合徐一璠／楊釗煊，最終以6：4、4：6、10：2勝出，謝淑薇生涯第4度挺進到杜拜女網賽決賽。

謝淑薇／奧斯塔朋科今年攜手在澳網拿下亞軍後，日前多哈女網賽卻在首輪敗給我國另一名好手吳芳嫺與大陸搭擋蔣欣玗，不過本周在來到杜拜參賽後，兩人再度攜手進擊，以第三種子出賽的兩人，在今天4強賽登場則是碰上徐一璠／楊釗煊。

首盤賽事，徐一璠／楊釗煊率先破發一度取得2：0領先，不過謝淑薇／奧斯塔朋科接下來卻是連追5局反超，並且以6：4先下一城，第二盤雙方則是展開更激烈的破發大戰，雙方在該盤10局賽事中9度打破對手發球局，僅有徐一璠／楊釗煊在第9局成功保發，並以6：4扳平戰局。

在戰成平手後，雙方也進入超級搶10，謝淑薇／奧斯塔朋科在重新調整後開盤就一口氣取得8：1領先，並以10：2拿下勝利，挺進到今天晚間登場的女雙決賽，對手將是頭號種子捷克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend），也是雙方繼澳網女雙決賽後再度碰頭。