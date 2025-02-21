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亞洲盃桌球／林昀儒3連勝一局未失 攜手鄭怡靜晉級16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國男單一哥林昀儒面對新加坡郭勇，最終以11：8、11：4、11：5直落三勝出。 圖／取自WTT官網
我國男單一哥林昀儒面對新加坡郭勇，最終以11：8、11：4、11：5直落三勝出。 圖／取自WTT官網

亞洲盃桌球錦標賽本周在中國大陸深圳舉行，在今天的分組賽最後一天賽程中，我國男單一哥林昀儒面對新加坡郭勇，最終以11：8、11：4、11：5直落三勝出，分組賽收下3連勝後晉級16強。

林昀儒這次亞洲盃與中國大陸陳垣宇、印度塔卡爾（Manav Thakkar）和郭永分在同組，在前兩場比賽都以直落三分別擊敗塔卡爾、陳垣宇後，今天的分組賽第3戰對決世界排名第85名的郭勇，林昀儒再度展現壓倒性優勢，僅花不到21分鐘就以直落三勝出，分組賽3戰全勝且一局未失，以分組龍頭晉級16強賽。

至於我國一姊鄭怡靜，這次分組賽則是與泰國歐拉旺（Paranang Orawan）、印度的葛沛德（Yashaswini Ghorpade）與日本早田希娜分在同組，在首場比賽面對同組實力最弱的葛沛德以直落三勝出後，第二場比賽碰上世界排名第5名的早田希娜則是以3：2逆轉勝出。

今天的分組賽最終戰，鄭怡靜則是對決世界排名第55名的泰國歐拉旺，儘管前3局打完一度落後，但隨後鄭怡靜連續兩局以11：7勝出，成為繼簡彤娟後第二位闖進女單16強的我國選手。

林昀儒 簡彤娟 鄭怡靜

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