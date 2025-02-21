高球／仍決定婉謝黃金計畫 潘政琮提出兩點理由
我國高爾夫球三屆奧運國手潘政琮日前在個人社群平台上公開婉謝黃金計畫補助，儘管體育署與國訓中心在第一時間就與其團隊進行溝通，並承諾會針對培訓同意書模糊的文字敘述進行討論和修正，但潘政琮仍在今天發出聲明宣布將婉謝黃金計畫，並提出兩點理由。
潘政琮在聲明中指出，很感謝在自己對黃金計畫同意書的模糊條文提出疑慮後，體育署長官以及國訓中心迅速做出會回應，不過他仍在今天決定婉謝黃金計畫，分別為希望讓長官正視問題，推動國訓中心與中華高球協會的改革，以及國家資源應先留給年輕小將。
潘政琮聲明如下：
無論是去年透過友人Jeff向鄭世忠署長爭取職業高爾夫選手入「黃金計劃」，還是這次的同意書事件，我的目標始終如一：為高爾夫球年輕選手爭取機會，推動制度正規化，讓選手的權益受到重視。「黃金計劃」從一開始就將高爾夫球排除在外，若我能憑藉自己的生涯成績為台灣高爾夫球選手爭取，留下些什麼，那就是我現在努力的方向。衷心感謝體育署鄭署長的大刀闊斧，力排眾議，無需協會介入，以驚人的效率拍板定案。我也期盼體育署、國訓中心與中華高協能多從選手的立場思考，傾聽他們的聲音，並透過法制化、透明化的規範予以保障。最重要的是，我希望年輕選手能接受良好教育，才能懂得如何保護自己。
十五歲那年，我憑亞運銀牌爭取到美國IMG學院的獎學金，並在張榮發基金會的協助下赴美深造，卻因此被協會警告「永不錄用國家隊」。八年後，協會主動找上我，我毫不猶豫再次披上國家隊戰袍，征戰仁川亞運。轉職業後，我接連出戰里約奧運、東京奧運與巴黎奧運。雖然「黃金計劃」絕大多數的時候未將我納入，代表中華隊出賽始終是我最重要的目標。在我心中，奧運銅牌的分量遠遠超過美巡賽冠軍，以中華隊的身份在奧運奪牌是我一生的榮耀。這次我婉謝「黃金計劃」，但只要能力許可，我仍會全力爭取任何代表國家的機會。
婉謝「黃金計劃」的理由有二：一、希望讓長官正視問題，推動國訓中心與中華高協的改革，如：透明化遴選方式、強化與選手的溝通等，我希望這一次的發聲為年輕選手創造更好的環境；二、我已成長茁壯，國家的資源應先留給年輕小將。
再次感謝教育部張廖次長、體育署鄭署長與國訓中心龔執行長，感謝各位長官傾聽我的訴求並迅速回應以行動支持。隨著體育預算快速增加，監督機制將更顯重要。期盼透過政策與制度的完善，持續為台灣選手帶來希望。
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