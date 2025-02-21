高球／仍決定婉謝黃金計畫 潘政琮提出兩點理由

我國高爾夫球三屆奧運國手潘政琮日前在個人社群平台上公開婉謝黃金計畫補助，儘管體育署與國訓中心在第一時間就與其團隊進行溝通，並承諾會針對培訓同意書模糊的文字敘述進行討論和修正，但潘政琮仍在今天發出聲明宣布將婉謝黃金計畫，並提出兩點理由。

潘政琮在聲明中指出，很感謝在自己對黃金計畫同意書的模糊條文提出疑慮後，體育署長官以及國訓中心迅速做出會回應，不過他仍在今天決定婉謝黃金計畫，分別為希望讓長官正視問題，推動國訓中心與中華高球協會的改革，以及國家資源應先留給年輕小將。