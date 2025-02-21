PGA／墨西哥公開賽首日 俞俊安繳67桿並列第18

總獎金700萬美元（約2.3億台幣）的PGA墨西哥公開賽今天進行首回合，台灣高球好手俞俊安抓5博蒂、吞1柏忌繳出67桿，暫並列第18名，僅落後領先者3桿。

邁入第3個美國職業高爾夫協會（PGA）完整賽季的俞俊安，今年表現相對穩定，今天在墨西哥公開賽首輪從第10洞出發，儘管第11洞就吞柏忌，但他隨即調整心情，分別在第14、17、18抓3博蒂。

轉場後俞俊安依舊保持高檔，在球場的第6、7洞接連抓博蒂入袋；總計今天俞俊安在球場的4個5桿洞就抓了3隻小鳥，對長洞把握度相當高。

俞俊安今天平均開球距離達310碼，上球道率也有77%的水準，這也讓他拿手的鐵桿有了好發揮，全場88.8%的標準桿上果嶺率，在參賽的132名球員當中排第2。

墨西哥公開賽從1944年創辦，並在2013年成為PGA巡迴賽的其中一站，這也是俞俊安生涯首度參加墨西哥公開賽。

除了俞俊安外，台灣另一美巡賽好手潘政琮，則是抓4博蒂、吞2柏忌繳出69桿，暫時並列第52名，想要晉級明天第2回合需再加把勁。

首回合結束包括英格蘭選手霍爾（Harry Hall）在內共有3人同以低於標準7桿的64桿、並列排頭，開球距離夠遠的俞俊安，有機會和其他歐美好手在這空氣稀薄的高原球場一搏。