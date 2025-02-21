自由車／攜手催生國家隊 96聯賽首度納入國手選拔積分

邁入第5屆的96自由車聯賽，今年將於3月30日展開首站台北站天母繞圈賽賽事，且今年6站賽事中的台中站繞圈賽與桃竹站公路賽也將首度與中華民國自由車協會合作，納入國手選拔積分賽，希望透過積分賽的增加讓真正有實力的選手脫穎而出。

96聯賽在今年正式邁入第五屆，不僅已經是國內備受關注的自由車聯賽，還積極將台灣選手推向國際，96自由車董事長楊倩玉就表示，包括冠軍橘衫李廷威加入歐洲職業車隊，U23好手曾奕維前往日本沖繩隊代表參加UCI Tour de Okinawa，開啟台日培育合作，「我們持續打造舞台，讓台灣自由車選手有更多被看見的機會，今年更與中華民國自由車協會合作，攜手為台灣催生Team Taiwan 國家隊選手，是一件非常有意義的事情。」

過去我國自由車國手選拔賽僅有全國錦標賽一場，不過自由車協會收到選手與教練的反應，希望能夠增加場次，並提供更多競爭機會，間接促成了這次國手選拔積分賽與96聯賽合作一事。

中華民國自由車協會指出，去年底他們與96聯賽展開聯繫，雙方在理念相同的情況下，決定挑選場次作為國手選拔積分賽，其中6月中的台中站為繞圈賽，7月初的桃竹站則為公路賽，將賽事集中在一個月舉行，讓選手更能聚焦備戰，如無法參加這兩站的選手，也能參加在台東舉行、積分權重最高的全國錦標賽，以避免旅外選手因海外賽事錯過爭取積分的機會，未來協會也將會就積分賽制試行狀況持續進行調整，讓選拔機制更為完善。

其中蟬聯96聯賽冠軍橘衫二連霸的李廷威也表示，相當支持96聯賽的新變革，並認為這將幫助台灣自由車運動進入新時代，「過去國選手選拔賽只有一場，現在改為積分制，對選手來說肯定是好事，有更多機會累積成績，讓有實力的選手脫穎而出。過去有些選手不願意回來比賽，是因為缺乏積分、獎金誘因，但現在96聯賽不只提供獎金，還能影響國手選拔，這樣的做法很棒。」