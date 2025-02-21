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拳擊／帶著拳風與歌聲 黃筱雯、甘家葳將強攻大港開唱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
拳擊好手黃筱雯、甘家葳將強攻大港開唱拿起麥克風，挑戰當搖滾巨星。圖／國訓中心提供
拳擊好手黃筱雯、甘家葳將強攻大港開唱拿起麥克風，挑戰當搖滾巨星。圖／國訓中心提供

國家運動訓練中心在服務、訓練支援上進化再進化以外，2025年起主打「國訓不一樣」，來為2026年的國訓五十周年進行一系列的暖身活動，首波國訓不一樣活動便是前進「2025年大港開唱」，為音樂圈帶來前所未有的「奧運拳擊風」，國訓中心積極協助優秀選手在備戰訓練與比賽外有更多元的發展，也讓全民與贊助企業都能看見這群頂尖選手深藏不露的另一面。

國訓中心與大港開場首波feat.名單是拳擊國手黃筱雯甘家葳，兩人將首度走出拳擊場，攜手與樂團孩子王同台演出，挑戰音樂祭舞台，為樂迷帶來一場熱血沸騰的搖滾體驗。

大港開唱主辦單位出日音樂表示，「我們很榮幸今年能與國家運動訓練中心合作，邀請兩位拳擊好手來大港同樂，這次不用比拚拳擊技術，而是拿起麥克風，挑戰當搖滾巨星。」這場跨界合作，無疑將成為本屆音樂祭的一大亮點。

曾奪下東京奧運拳擊銅牌的黃筱雯，首次挑戰音樂祭舞台，興奮又緊張地表示，「比起在擂台比賽，這次更讓我心跳加速，教練說是訓練心理素質的好機會。」

甘家葳則笑說：「我們應該是全世界第一組登上音樂祭舞台的拳擊選手，不管歌唱得如何，最重要的是享受表演。」兩位運動員更幽默表示，雖然這次不是上擂台，但還是會戴好手套，確保自己在賽場上的安全。

這場跨界演出，將讓拳擊與音樂擦出意想不到的火花，絕對值得所有樂迷與運動迷拭目以待。

拳擊 甘家葳 黃筱雯

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