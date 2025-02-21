桌球／簡彤娟勝印度勁敵 亞洲盃女單晉16強

桌球亞洲盃今天繼續分組預賽，台灣女單好手簡彤娟以11比5、11比6、11比7輕取印度的阿古拉（Sreeja Akula），順利以分組第2晉級16強單淘汰賽。

簡彤娟目前世界排名第47名，是繼「一姐」鄭怡靜、老將黃怡樺之後，台灣排名第3的女單好手，今天對上世界排名第29名的阿古拉，幾乎壓著對手打。

賽前雙方交手過2次、勝敗各1，最近一次交手已是2019年的泰國公開賽，當時簡彤娟就以3比0獲勝。

今天首局開打，阿古拉除了短暫領先外，幾乎都由簡彤娟掌握戰局；第2局開賽後簡彤娟就不曾落後，同樣最多領先達6分差，輕鬆連下2局取得聽牌優勢。

第3局簡彤娟再接再厲，穩穩掌握發球優勢，最多領先4分，最終順利直落3局收下勝利挺進16強。

至於黃怡樺，同樣在今天上演晉級生存戰，只可惜她在拚戰39分鐘後，以6比11、12比10、11比4、6比11、7比11不敵韓國的李恩惠，最終以分組第3作收，無緣16強賽。

男子賽事部分，黃彥誠在預賽最終戰以6比11、9比11、11比13不敵韓國趙大成，預賽3戰全敗、分組墊底遭淘汰。