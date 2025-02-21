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體操／體操世界盃科特布斯站 蕭佑然鞍馬排第3晉決賽

中央社／ 台北21日電
台灣鞍馬好手蕭佑然。圖／鄭焜杰提供
台灣鞍馬好手蕭佑然。圖／鄭焜杰提供

在德國舉行的體操世界盃科特布斯站（Cottbus），是世界體操總會（FIG）在新年度週期的首場賽事，台灣鞍馬好手蕭佑然今天在資格賽以14.200分、排名第3闖進決賽。

德國的世界盃科特布斯站是FIG在新的計分週期裡的首場賽事，就讀台北市立大學博士班1年級的台灣鞍馬好手蕭佑然，在資格賽以難度分5.400、執行分8.800、總分14.200的成績，在參賽選手中排名第3晉級決賽。

另外，一同出征的林冠儀，則是在男子吊環資格賽以13.400分、排名第7，同樣晉級決賽。

教練鄭焜杰在接受中央社記者訪問時說，這是體操賽事在新的一年的首場大賽，以往這一站都很不好比，這次佑然和冠儀算是有個很好的開始。

鄭焜杰透露，雖然資格賽排在第3，但決賽日所有選手肯定分數都會再增加，「所以我們決定會用難度5.7分的套路，這套動作對佑然來說也算是相當熟悉，很有機會挑戰站上頒獎台。」

就讀國立台北教育大學碩士班1年級的林冠儀，在男子吊環以難度分5.300、完成分8.000、總分13.400（加分0.1），在24名選手中排名第7晉級。

鄭焜杰強調，新的一年很多選手都還在摸索，「這也是我們出來比賽最重要的意義，希望能快點熟悉裁判給分的標準和模式，為今年賽季做好準備。」

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