網球／謝淑薇攜手拉脫維亞搭檔 躋身杜拜網賽女雙4強

中央社／ 台北20日電
台灣網球好手謝淑薇(右)與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科。美聯社
台灣網球好手謝淑薇(右)與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科。美聯社

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在杜拜女網賽的女雙8強戰，以7比5、5比7、10比3擊敗「美巴組合」，如願躋身4強之列。

在澳洲網球公開賽摘下女雙亞軍後，謝淑薇與搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）本週攜手征戰世界女子職業網球協會（WTA）1000等級的杜拜女網賽，兩人榮膺賽會第3種子，在昨役輕鬆以直落二取勝的情況下，順利晉級女雙8強。

「台拉聯軍」今天在女雙8強面對美國瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）、巴西史蒂芬妮（LuisaStefani）的組合，雙方在首盤前段陷入拉鋸戰，不過隨著謝淑薇、奧斯塔朋科連破對手2個發球局，進而取得領先優勢，即便錯失2個盤末點，但仍以7比5先馳得盤。

次盤謝淑薇、奧斯塔朋科同樣率先突破對手，甚至一度逼出賽末點，眼看女雙4強門票即將到手，沒想到在關鍵時刻出現雙發失誤，導致「台拉聯軍」不僅葬送領先，還以5比7遭到扳平戰局。

進入決勝搶10局，謝淑薇、奧斯塔朋科雖然開局陷入0比2落後，然而手感隨即加溫，在一舉連得8分的攻勢帶動下，「台拉聯軍」最後以10比3取得勝利，順利晉級女雙4強，有機會挑戰本季首座冠軍。

Ostapenko 奧斯塔朋科 謝淑薇

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