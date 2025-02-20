足球／西班牙足協前主席強吻女球員 遭判性侵害罪名成立

西班牙高等法院今天判決西國足球協會前主席盧比亞雷斯未獲女球員同意親吻對方嘴唇「性侵害」（Sexual Assault）罪名成立，處1萬800歐元（約新台幣37萬元）罰金；他另遭控「強制罪」則不成立。

綜合路透與法新社報導，盧比亞雷斯（LuisRubiales）除遭控強吻女球員艾爾莫索（JenniferHermoso），還與另外3名前足協幹部一起被控脅迫艾爾莫索，要求她宣稱在2023年世界盃頒獎典禮上的那個吻係經雙方合意。

針對強制罪指控部分，高院判決現年47歲的盧比亞雷斯和其他3名被告無罪。檢方原本對盧比亞雷斯求處2年半徒刑。

高院還發布聲明表示，「判決禁止盧比亞雷斯進入艾爾莫索周圍200公尺範圍內，且1年內不得與她聯繫。」

2023年8月在澳洲雪梨舉行的女足世界盃決賽，西班牙以1比0擊敗英格蘭奪冠。但是時任西班牙皇家足球協會（RFEF）主席盧比亞雷斯卻在社群媒體上被罵翻，因為他在頒獎台上雙手緊抱球隊中場艾爾莫索的頭，並親吻對方嘴唇。國際足球總會（FIFA）隨即宣布將他停職90天，並禁止他參加足球相關活動3年。

路透報導，這起案件在西國引發關於女子足球和整個社會性別歧視的爭論。