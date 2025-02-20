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桌球／鄭怡靜扳倒奧運銅牌早田希娜 亞洲盃2連勝

中央社／ 台北20日電
鄭怡靜。新華社
鄭怡靜。新華社

台灣桌球一哥林昀儒今天桌球亞洲盃分組賽第2戰，以3比0拍下中國小將陳垣宇，一姐鄭怡靜以3比2擊敗巴黎奧運女單銅牌、世界第5的日本選手早田希娜，雙雙收下2連勝。

桌球亞洲盃在中國深圳舉辦，世界排名第14林昀儒首戰以直落3橫掃印度的塔卡爾（Manav Thakkar）後，今天生涯首度出戰19歲中國小將陳垣宇，而陳垣宇日前在世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽曾扳倒德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），並拿下男單冠軍。

林昀儒開賽靠著正手搶攻，取得5比2領先，並以11比6先下一城，次局則與對手拉鋸，儘管在10比8領先時，錯過1個局點機會，所幸仍頂住壓力，以11比9搶先聽牌，隨後再以11比6迎接勝利，收下2連勝，晉級機會大增。

馮翊新昨天首戰打出代表作，5局大戰逆轉擊敗世界排名第12的韓國一哥張禹珍，今天延續這股氣勢，再以11比6、11比9、11比2力挫新加坡選手周哲宇。

戶上隼輔若晚間擊敗張禹珍，可望攜手馮翊新晉級16強，而明天兩人將正面交鋒，過去4度交手，馮翊新苦吞4連敗，還在尋求對戰首勝。

教練蔣澎龍接受中央社訪問時表示，馮翊新具有一定實力，只是以往心理素質待加強，但這次關鍵時刻做得比以往好，他提到，希望能讓馮翊新自信心有所提升，明天勇於挑戰戶上隼輔。

女單部分，世界排名第12的鄭怡靜碰上世界第5的日本選手早田希娜，生涯對戰以2勝6敗居於下風，近期更陷入對戰3連敗。

鄭怡靜今天歷經5局激戰，以9比11、11比8、11比7、8比11、11比5勝出，繼2023年世界桌球職業大聯盟（WTT）果阿球星挑戰賽後，再度從對方手中拿下勝利，目前分組賽戰績2勝0敗。

談到第4局打完被對手扳平，教練鄭佳奇表示，有提醒鄭怡靜戰術是對的，要打得更堅定。

大聯盟 林昀儒 鄭怡靜

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