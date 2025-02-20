射箭／中華小將風佑築 亞洲盃女子反曲弓爭金

在泰國曼谷舉行的亞洲盃射箭賽，台灣好手風佑築一路過關斬將，在今天的女子反曲弓4強，以6比2擊敗日本的今井希海，順利挺進22日的金牌戰，將對上印度的瑪哈托（Basanti Mahato）。

目前就讀明德高中3年級的風佑築，今天在亞洲盃女子反曲弓連闖2關，先在8強經過加射後擊敗中立運動員（AIN）對手挺進4強，接著分別以29比27、27比26、26比26、28比28，總積分6比2射下今井希海。

教練林芳瑜在接受中央社記者訪問時表示，8強賽有點亂流的原因，是因為現場左右風向變化得非常快，另外就是排名賽的時候吹得都是逆風，但到了對抗賽時吹得都是順風。

林芳瑜提到，所以到了4強賽後，「我就提醒選手，對於現場風向的想法要很清楚，不要猶豫，試著發揮出練習的狀態，所以過程就好很多了。」

18歲的風佑築，去年在台灣的亞青賽表現不俗，但畢竟不是成人等級賽事，這次來到泰國曼谷的亞洲盃，就得硬碰成人選手的實力。

林芳瑜強調，原本是預料大概可以挺進4強，畢竟這次對手都已經不是青少年、青年等級，「所以看得出來風佑築的抗壓能力和調整能力非常好，這是一場很棒的試煉。」

除了風佑築有好表現外，在去年9月拿下亞洲大學射箭賽金牌的劉泰言，同樣挺進銅牌戰，將於22日和馬來西亞爭搶獎牌。