足球／足協引進VAR系統 未來國內頂級聯賽將採用

全球足球職業賽事使用的影像輔助系統（VAR），在中華足球協會努力6個月後，正式引進台灣，昨天在FIFA講師SUBKHIDDIN BIN MOHD SALLEH及台灣儲備講師的參與下，展開第一階段的訓練課程，預計將在今年10月完成。

中華足協理事長王麟祥於去年8月的年度國際裁判講習中承諾，儘速透過國際專案申請VAR，經過6個月的努力，終於得到亞洲足球聯盟（AFC）同意，與世界盃廠商Sony鷹眼系統簽約，預計在今年完成VAR系統建置及裁判、技術人員的訓練。

未來台灣的頂級足球聯賽將依場館硬體許可，使用VAR系統，進而提升賽事的執法公平性。中華足協副秘書長陳亮辰於開訓時說：「VAR的引進，不只是裁判能得到認證，於亞冠菁英（ACL Elite）的賽事執法；在競賽層面，更是讓台灣的參賽球隊，有符合參加亞足聯二級冠軍聯賽（ACL Two）的硬體資格。」

本次裁判學員計有22人，以目前現役國際裁判、裁判學院學員為主，負責訓練計畫的游銘訓老師提到：「這是裁判發展的重要里程碑， VAR技術提升判決精準度，確保裁判適應新時代要求，能為台灣足球邁向更專業的未來奠定基礎。」

過去在奧運女足亞洲區資格賽擔任裁判的楊舒婷說：「目前已知日本、越南、馬來西亞、中國、烏茲別克有為女子裁判實施VAR課程。這次能在自己國家參與講習，無疑對女子裁判發展是重大突破。」