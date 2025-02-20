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體育署公布113年運動場館查核成果 合格率98.15%

中央社／ 台北20日電
體育署協助地方政府逐年進行運動場館查核。體育署提供
體育署協助地方政府逐年進行運動場館查核。體育署提供

教育部體育署與地方政府共同辦理運動場館查核業務，今天公布113年成果，共計查核公私立運動場館業者1768家，合格率達98.15%。

教育部體育署副署長房瑞文接受中央社訪問時表示，過去幾年體育署逐步增加補助地方政府查核人力的費用，查核率和合格率也越來越高，提供給民眾更安全的運動環境。

113年查核「游泳池」共439家、合格率97.49%；「健身中心」630家，合格率98.89%；「販售健身教練課程」614家、合格率97.39%；「發行禮券」85家，合格率98.82%。

房瑞文強調，較為重要的前3項包括「游泳池」、「健身中心」、「販售健身教練課程」等，全台灣共有10個縣市合格率100%，縣市積極查核確實能帶來有效幫助。

其中針對場所的查核包括運動場館的安全、緊急救護設備、一氧化碳中毒檢查等；消費者契約安全部份，則針對健身中心、販售健身教練課程或發行禮券的業者，檢查契約內容是否符合定型化契約應記載及不得記載事項規定。

體育署指出，未來將持續協助地方政府逐年增加查核家數，並積極輔導不合格業者儘速改善，以確保民眾的運動消費權益。

體育署

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