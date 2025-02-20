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陳彥博挑戰617公里不休息長征賽 嚴寒低溫成考驗

中央社／ 台北20日電
極地超馬選手陳彥博。陳彥博提供
極地超馬選手陳彥博。陳彥博提供

台灣極地超馬運動員陳彥博昨晚啟程前往加拿大白馬鎮，預計參加2月28日開跑、為期9天，平均溫度攝氏零下30度的617公里不休息長征賽，挑戰成為賽史首名完賽的亞洲選手。

現年38歲的陳彥博，過去曾在2013、2023年兩度挑戰加拿大育空700公里極限橫越賽，這次的北極圈617公里賽雖一樣在白馬鎮，但路線截然不同，也是陳彥博首度參賽。

這項賽事以極端環境與嚴苛挑戰著稱，參賽者須在平均攝氏零下30度的嚴寒中，橫越冰雪覆蓋的荒野，全程不停歇，完賽率僅30%。至今尚未有亞洲選手成功完賽，今年共有15名選手參賽。

陳彥博為了迎接這場今年度的首場賽事，先在1月於高溫考驗下，完成全長401公里、歷時8天從台北到高雄拉著雪橇的模擬體能訓練；接著在2月寒流來台時，特地上陽明山進行低溫訓練。

今年育空地區平均氣溫達攝氏零下30度，體感溫度甚至降至零下42度，但陳彥博毫不畏懼表示：「做一件事，有時不需要理由，只需要一股熱情。當你全心全意投入時，夢想也會向你靠近。」

陳彥博強調，抱怨環境無法改變任何問題，與其如此，不如創造環境。他也感受到，在訓練過程中，台灣各地跑友、粉絲的支持與鼓勵成為他堅持到底的力量。

極地超馬選手陳彥博。陳彥博提供
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極地超馬選手陳彥博。陳彥博提供
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超馬 陳彥博

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