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里約男網／曾俊欣拍退地主好手 生涯二闖巡迴賽8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
我國網球好手曾俊欣。 法新社
我國網球好手曾俊欣。 法新社

我國網球好手曾俊欣本周在ATP 500等級的里約公開賽接連打出精采表現，繼日前擊敗第三種子、世界排名第28名的智利塔比洛（Alejandro Tabilo）後，今天再以6：7（4：7）、6：3、7：6（7：4）擊敗地主好手蒙泰羅（Thiago Monteiro），成為繼盧彥勳後，再一位闖進ATP 500八強賽的我國男單好手。

世界排名第125名的我國「夜市球王」曾俊欣，本周在里約公開賽表現亮眼，包括32強賽面對世界排名第28名的塔比洛，以直落二拿下，生涯首度擊敗世界排名前30名的好手。

而今天曾俊欣則是在16強賽碰上世界排名99名，持外卡晉級的塔比洛，雙方也展開一場三盤拉鋸戰，包括第一、三盤都打進到搶七，其中首盤曾俊欣雖然被對手先下一城，不過第二盤在兩度成功破發後成功扳平，決勝盤搶七局更是在首個賽末點就搶下勝利，逆轉晉級到8強賽。

曾俊欣在歷經超過3個小時的跨夜苦戰後勝出，搶下生涯第二度的ATP巡迴賽8強席次，更是繼盧彥勳後，第二位站上ATP 500賽事8強的我國男單好手，ATP即時排名也回到前100名。

8強賽曾俊欣的對手則將是世界排名第31名的阿根廷第五種子巴艾茲（Sebastian Baez），雙方賽事預計在明天晚間或是周六凌晨登場。

曾俊欣 盧彥勳

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