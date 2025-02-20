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新聞眼／黃金計畫「合約」綁職業選手宜更慎重

聯合報／ 本報記者劉肇育
高爾夫選手潘政琮。路透
高爾夫選手潘政琮。路透

體育署黃金計畫二○一八年執行以來，為選手提供客製化訓練與備戰資源，一直受到選手與教練好評，高爾夫選手潘政琮對計畫同意書提出疑義，主要原因是職業選手更重視「合約精神」，而黃金計畫從行政端到選手端層層溝通導致資訊落差，也是問題。

體育署長鄭世忠在二○二三年力排眾議，將高球與網球職業選手列入黃金計畫，潘政琮與謝淑薇等好手成首批受惠的職業好手，不過，潘政琮提到同意書中包括「特定體育團體」、「亞運遴選」、「賽事徵召」等條文有模糊不清、沒明確定義的狀況，確實值得正視。

黃金計畫雖強調是針對選手「客製化」訓練菜單，但卻未思考業餘與職業運動在訓練、比賽環境、球員處境上的同，想用一紙「公版合約」綁住職業高球選手，確實讓人猶豫再三。

黃金計畫設立的目的，是由政府提撥訓練經費給選手運用，讓選手無後顧之憂地投入訓練、爭取亞奧運獎牌，相關程序原就設計避開協會運作的繁文縟節及居間操作，也就是由政府直接面對選手，政府若有心就應該重視各個選手的個別問題，否則就會讓立意良善的培育奪牌計畫出現漏洞。

作為職業高球手、三度披上中華隊戰袍出征奧運的潘政琮，將計畫同意書視為合約，是嚴謹的表現，他提出的疑慮原只需透過溝通就能解決，但當他提出疑問並與高協及國訓中心溝通卻未能改善，難免感到心灰意冷。

潘政琮 職業 謝淑薇 體育署

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