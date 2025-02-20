高球／國訓中心修黃金計畫 重邀潘政琮

三屆奧運高爾夫球國手、東京奧運銅牌潘政琮，昨天在社群平台提出疑義，婉拒體育署培訓亞奧運奪牌選手的「黃金計畫」，表明願意爭取為國出征機會，但婉拒計畫補助。國訓中心昨緊急與潘政琮團隊溝通，同意調整規約文字以爭取潘列入黃金計畫。

潘政琮在社群平台表示，黃金計畫同意書中有些條文模糊不清，計畫執行單位只註明「特定團體」，沒明確載明特定團體為何，且能要求選手參與相關比賽的遴選、隨時徵召選手參加任何賽事，不太適合高爾夫球選手的狀況，因此，在建議修正承更適合高爾夫球運動版本未果後，決定婉謝培訓補助計畫。

體育署昨天緊急聯繫國訓中心與潘政琮團隊聯繫，解釋「特定體育團體」的名稱是依國體法訂定，在高爾夫球領域就是中華民國高爾夫球協會，至於亞運遴選與徵召相關賽事是針對亞奧運比賽。

體育署署長鄭世忠表示，黃金計畫的精神是在為選手客製化設計訓練並提供合理經費補助，職業選手因為訓練環境及運動產業需求，考量的層面更多元，已請國訓中心邀集法務、職業高球專家及高協幹部傾聽選手心聲，換位思考了解職業高爾夫球選手的訓練與備戰需求。

據了解，國訓中心昨與潘政琮團隊溝通後已達成共識，將會針對職業運動項目的規約內容進行文字調整，並再與潘政琮團隊進一步確認，潘政琮團隊則期望能夠透過這次機會讓相關制度更正常化。