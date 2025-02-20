聽新聞
0:00 / 0:00

高球／國訓中心修黃金計畫 重邀潘政琮

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
潘政琮昨在社群平台提出疑義，婉拒「黃金計畫」補助。本報資料照片
潘政琮昨在社群平台提出疑義，婉拒「黃金計畫」補助。本報資料照片

三屆奧運高爾夫球國手、東京奧運銅牌潘政琮，昨天在社群平台提出疑義，婉拒體育署培訓亞奧運奪牌選手的「黃金計畫」，表明願意爭取為國出征機會，但婉拒計畫補助。國訓中心昨緊急與潘政琮團隊溝通，同意調整規約文字以爭取潘列入黃金計畫。

潘政琮在社群平台表示，黃金計畫同意書中有些條文模糊不清，計畫執行單位只註明「特定團體」，沒明確載明特定團體為何，且能要求選手參與相關比賽的遴選、隨時徵召選手參加任何賽事，不太適合高爾夫球選手的狀況，因此，在建議修正承更適合高爾夫球運動版本未果後，決定婉謝培訓補助計畫。

體育署昨天緊急聯繫國訓中心與潘政琮團隊聯繫，解釋「特定體育團體」的名稱是依國體法訂定，在高爾夫球領域就是中華民國高爾夫球協會，至於亞運遴選與徵召相關賽事是針對亞奧運比賽。

體育署署長鄭世忠表示，黃金計畫的精神是在為選手客製化設計訓練並提供合理經費補助，職業選手因為訓練環境及運動產業需求，考量的層面更多元，已請國訓中心邀集法務、職業高球專家及高協幹部傾聽選手心聲，換位思考了解職業高爾夫球選手的訓練與備戰需求。

據了解，國訓中心昨與潘政琮團隊溝通後已達成共識，將會針對職業運動項目的規約內容進行文字調整，並再與潘政琮團隊進一步確認，潘政琮團隊則期望能夠透過這次機會讓相關制度更正常化。

東京奧運 潘政琮

延伸閱讀

金價飆升？網購詐騙？哈爾濱女花26萬網購100克黃金 竟收到一卷衛生紙

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意會搞成這樣

瑞銀財管CIO：黃金今年目標價上調至3,000美元

工程經費24億元 國訓新建游泳池、網球場今動土祈福

相關新聞

高球／國訓中心修黃金計畫 重邀潘政琮

三屆奧運高爾夫球國手、東京奧運銅牌潘政琮，昨天在社群平台提出疑義，婉拒體育署培訓亞奧運奪牌選手的「黃金計畫」，表明願意爭...

新聞眼／黃金計畫「合約」綁職業選手宜更慎重

體育署黃金計畫二○一八年執行以來，為選手提供客製化訓練與備戰資源，一直受到選手與教練好評，高爾夫選手潘政琮對計畫同意書提...

網球／謝淑薇攜手奧斯塔朋科 挺進杜拜網賽女雙8強

台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在杜拜女網賽的女雙次輪，以6比2、6比2力退「美墨組合」，順利搶下女雙8強...

桌球／亞洲盃林昀儒首戰直落3過關 馮翊新拍下韓國一哥

台灣桌球一哥林昀儒今天桌球亞洲盃首戰以3比0橫掃印度的塔卡爾，而馮翊新同樣傳出捷報，與世界排名第12的韓國一哥張禹珍歷經...

高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意會搞成這樣

曾獲東京奧運銅牌的高爾夫球國手潘政琮，在個人社群上宣布將婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助，此事在國內體壇引起迴響，相關職業選手與黃金計劃規範為何？讓選手選擇退出，這中間是溝通問題，還是制度問題？外界也是

桌球／亞洲盃深圳燃戰火 黃怡樺分組賽首戰告捷

2025年桌球亞洲盃今天在中國深圳點燃戰火，40歲老將黃怡樺分組賽首戰以3比1擊敗伊朗選手夏莎瓦莉，至於高承睿苦戰5局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。