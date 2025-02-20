桌球／亞洲盃林昀儒首戰直落3過關 馮翊新拍下韓國一哥

台灣桌球一哥林昀儒今天桌球亞洲盃首戰以3比0橫掃印度的塔卡爾，而馮翊新同樣傳出捷報，與世界排名第12的韓國一哥張禹珍歷經5局激戰，以3比2勝出。

林昀儒2019年亞洲盃首秀就名列第5名，2022年再戰亞洲盃則在首戰出局，這次參加在中國深圳舉辦亞洲盃，男單分組賽與19歲中國小將陳垣宇、印度的塔卡爾（Manav Thakkar）、新加坡的郭勇同組，力拚分組前2、晉級16強。

世界排名第14林昀儒首戰對手為排名第61的塔卡爾，雖握有2勝1敗對戰優勢，但過去3度交手都是在青少年時期，最近一次對戰已是2016年。

林昀儒前2局都是以11比9拿下，第3局同樣打得不輕鬆，在8比9落後情況下，靠著對手接發球失誤扳平，隨後展現正手拍威力，並靠著反手擰，連得2分，以11比9迎接勝利。

世界排名第55馮翊新首戰也有傑出表現，過去兩度碰上世界排名第12的韓國一哥張禹珍，都僅從對方手中拿下1局，馮翊新今天以7比11、11比9、11比8、7比11、13比11驚險勝出，終於贏得對戰首勝。

其他台將部分，世界排名第12的鄭怡靜迎戰20歲印度小將葛沛德（Yashaswini Ghorpade），生涯首度交鋒，以11比9、11比9、11比5獲勝，明天將遭遇到世界第5的日本選手早田希娜。

至於黃彥誠首戰就遭遇硬仗，面對世界排名第11的中國的林高遠，以6比11、6比11、11比9、7比11落敗。