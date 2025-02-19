熱烈敲碗再次回歸 全台首創大型超慢跑即日起開放報名

延續去年「1920市政核心超慢跑」的空前成功與廣泛矚目，中部知名連鎖健身品牌優漾複合運動會館，今年再度攜手雙橡園開發，將於4月27日舉辦全台唯一大型超慢跑活動「1518市政核心超慢跑」，並自19日起開放報名。

此次活動路線環繞了整個七期市政核心，不僅傳承超慢跑所強調的全齡參與健康生活，更進一步升級賽事體驗，將「超級食物」概念融入頂級補給，結合國際級專業領跑與頂尖運動防護，打造高格局、具國際感的運動盛事，

優漾複合運動會館總經理陳揚鈞表示，去年首創大型超慢跑活動，成功吸引來自各界的關注與參與。今年希望透過更完善的規劃，讓更多人享受運動的美好。特別引入「超級食物」補給概念，並持續推動全齡運動，讓不同年齡、不同體能的民眾都能輕鬆參與，實踐「ALL YOUNG TOGETHER」的健康生活理念。

今年的活動，再次邀請到台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師，以全新角色領跑，陪伴參賽者享受超慢跑與補給的樂趣。

許績勝自1995年以2小時14分35秒刷新全國紀錄，並維持30年榮耀，此次他將卸下奪冠壓力，與參賽者一同體驗「跑得開心、補得滿足」的運動精神。

此外，台灣超慢跑推廣第一人徐棟英教官擔任代言人，這位備受國際肯定的「節拍超慢跑」先驅，不僅在台灣掀起超慢跑風潮，更受邀至馬來西亞進行國際推廣。徐棟英將以生動的方式帶領跑友，掌握超慢跑的節奏與技巧，讓運動成為輕鬆愉快的日常。

今年的補給站更是一大亮點，不僅新增鮑魚、松阪豬、鮭魚、鰻魚等頂級食材，優漾更將「超級食物」營養概念融入補給，再搭配花椰菜、番茄、柑橘、蘿蔔、南瓜等富含營養價值的高營養、高效能食材成為一道道精緻料理，讓跑友在運動中快速補能，並感受高品質的美食饗宴，呼應「健康養身、身體就是財富」的理念。

採邀請制的ALL YOUNG團隊賽，以每一隊5人共18隊，號召來自企業界、公會團體、國內外EMBA及運動社團等高影響力隊伍，參賽者不僅要完成超慢跑路線，還將通過團隊合作，挑戰體力、腦力和默契，激發無限潛能的趣味競賽。

參賽隊伍將享有專屬休息區、運動按摩與特製完賽餐盒，確保他們在整個活動中，獲得最佳體驗。

活動現場也將有職業球隊指定的專業運動防護團隊，為跑友提供即時的按摩與放鬆服務，確保參與者在賽後迅速舒緩肌肉疲勞，享受無痠痛的運動體驗。

「1518市政核心超慢跑」不僅是一場運動，更是結合健康、美食與社交的多元體驗，展現優漾複合運動會館對「身心靈平衡」的堅持與推動。立即報名，與全球跑友一起ALL YOUNG TOGETHER。