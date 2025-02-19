高球／國訓中心與潘政琮溝通不良 體育署長生氣：一樁美意會搞成這樣

曾獲東京奧運銅牌的高爾夫球國手潘政琮，在個人社群上宣布將婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助，此事在國內體壇引起迴響，相關職業選手與黃金計劃規範為何？讓選手選擇退出，這中間是溝通問題，還是制度問題？外界也是一頭霧水，而體育署長鄭世忠，在了解此事之後，認為潘政琮與國訓中心之間溝通不良，並在個人臉書公開說，「看到潘政琮的臉書很是詫異，也很生氣，怎麼一樁美意會搞成這樣？」

鄭世忠引用本報報導文章在臉書中強調，黃金計劃從112年起就納入職業選手，包括網球、高球等，「這次很遺憾在潘政琮選手與高爾夫協會以及國訓中心之間的溝通出現了狀況，這可能來自國訓中心行政人員雖被授權不足，卻未能及時回報主管有關選手的質疑，因此間接造成這樣難堪的窘境。職業選手因為訓練環境及職業運動產業的需求，商業協議是非常重要的一環，非口頭承諾可以直接取代；因此不難理解潘選手在此議題上表達立場，這也代表了他對於黃金計畫的重視。」

鄭世忠說，「我必須再次提醒國訓中心同仁，黃金計畫初始的精神在於以客製化的設計，提供合理經費補助，搭配我國頂尖選手真正需要的訓練計畫，當然也包括協議書內容。」

接下來，鄭世忠表示，「後續細節仍需在協議書上雙方討論清楚，而不是光用講的叫做達成共識。」

潘政琮欲退黃金計畫 鄭世忠：加強溝通聽選手聲音

台灣男子職業高爾夫好手潘政琮昨天深夜在社群PO文，質疑黃金計畫內容定義不清、將退出計畫；對此，體育署長鄭世忠強調，會請相關單位傾聽選手心聲，保持耐性解決問題。

根據國訓中心網站公告，從今年1月1日起實施的黃金計畫，高爾夫運動共2人列在第3級、3人第4級、2人第5級，黃金計畫的經費，對於常需東奔西跑的職業高爾夫球員來說幫助不小。

潘政琮昨天深夜在社群臉書（Facebook）發文，對黃金計畫內容有3點質疑：第1、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第2、在亞運遴選辦法尚未頒布之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第3、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

國訓中心今天也發出聲明澄清，根據「國民體育法」特定體育團體的定義若以高爾夫項目為例，即指「中華民國高爾夫球協會」，並且強調黃金計畫的宗旨在於奧運奪牌，因此希望獲得計畫資源的選手，在符合亞、奧運國家代表隊資格的前提下出賽。

體育署和國訓中心自107年起執行黃金計畫，但初期並未納入職業選手，直到112年鄭世忠催生職業網球、職業高爾夫選手也可加入黃金計畫。

潘政琮在接受中央社訪問時僅低調表示，不管是爭取黃金計畫或是這一次的同意書，「我們都是希望為高爾夫球的年輕選手們爭取機會，讓制度正常化，讓選手的權益被重視。」

鄭世忠表示，職業選手因為訓練環境及職業運動產業的需求，需要考量的層面更多元，已請國訓中心邀集法務、職業高爾夫專家以及高爾夫協會幹部，認真傾聽選手心聲，換位思考瞭解訓練及備戰需求。(中央社)