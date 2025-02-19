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桌球／亞洲盃深圳燃戰火 黃怡樺分組賽首戰告捷

中央社／ 台北19日電
黃怡樺。報系資料照
黃怡樺。報系資料照

2025年桌球亞洲盃今天在中國深圳點燃戰火，40歲老將黃怡樺分組賽首戰以3比1擊敗伊朗選手夏莎瓦莉，至於高承睿苦戰5局，以2比3不敵哈薩克選手葛拉西曼科。

世界排名第30的黃怡樺過去兩度與排名第197的伊朗選手夏莎瓦莉（Neda Shahsavari）交手，皆橫掃對手，但最近一次碰頭已是3年前世界桌球職業大聯盟（WTT）杜哈支線賽。

黃怡樺今天前2局打完，以11比9、9比11和夏莎瓦莉戰成平手，重新調整節奏後，以11比5搶下第3局，搶先聽牌，而第4局則費了一番功夫，才以11比9勝出，收下對戰3連勝。

預賽取分組前2前進16強，黃怡樺在贏得首戰勝利後，20日將對戰世界第2中國名將王曼昱，21日再與韓國的李恩惠過招。

黃怡樺接受中央社訪問時表示，比賽就一場一場打，亞洲盃對手也都滿強，首戰除了適應場地燈光外，現場空調的風有一點影響來球軌跡，加上現場氣氛，都還須盡快適應、調整。

女單部分，簡彤娟首戰迎戰剛拿下WTT新加坡大滿貫賽女單冠軍的中國球后孫穎莎，以2比11、8比11、6比11輸球。

至於高承睿靠著在2月初WTT新加坡大滿貫賽闖進男單16強，世界排名躍居新高21名，今天首戰出師不利，與哈薩克的葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko）激戰5局，以11比5、6比11、9比11、11比4、8比11敗下陣來。

台灣這次共有7名選手參賽，林昀儒、馮翊新、黃彥誠與鄭怡靜將在晚間賽事亮相。

林昀儒 簡彤娟 高承睿

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