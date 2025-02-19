工程經費24億元 國訓新建游泳池、網球場今動土祈福

「國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期）士校營區新建游泳館及網球場等工程」於今天上午舉行開工動土祈福典禮，由教育部政務次長兼國家運動訓練中心董事長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、國訓中心執行長龔榮堂及內政部國土管理署等重要貴賓出席，並有來自游泳、網球及軟式網球的教練及選手一同見證國訓中心邁向新的里程碑。

作為我國頂尖運動選手的培訓基地，國訓中心一直致力提供完善的培訓環境及全方位的後勤支援，而為優化國訓中心的訓練環境，體育署自109年起啟動「國家運動園區整體興設與人才培育計畫（第三期）」已逐步完成大門整新、射箭場改善、棒壘球場設施改善、新建風雨投擲場、公共設施景觀改善及環場訓練跑道、風雨連通走廊等多項工程，為國訓中心帶來嶄新面貌。而今天是第三期計畫的最後一塊拼圖「士校營區新建游泳館及網球場等工程」正式開工，將為選手們打造更完善的訓練環境。

「士校營區新建游泳館及網球場等工程」由內政部國土管理署代辦，張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所規劃設計，上鋌營造股份有限公司、福林工程股份有限公司共同承攬，工程經費達24億元。新建的游泳館除設有50公尺國際標準競賽池、25公尺練習池、跳水池外，亦設置陸上訓練區、輔助訓練區及SPA池區，更引進循環水流訓練池及低氧訓練設備，希望讓游泳及跳水項目的教練選手，獲得最佳的環境及運動科學支援。

教育部次長張廖萬堅（左）、內政部國土管理署總工程司游源順（右）祈福動土大吉、施工順利。圖／體育署提供

新建的網球場設有5面戶外球場及4面風雨球場，分別規劃為硬地球場及草地球場，風雨球場為配合網球擊球高度採挑高設計，戶外球場內則不落燈柱，以確保選手擊球動線順暢，並加大邊線及底線距離，確保選手在兼具實用及安全的場地中，能夠專心備戰。

教育部次長張廖萬堅表示，國訓中心是教練與選手的備戰基地，過去受限於土地面積，無法容納更多的運動場地，感謝國防部同意撥用士校營區土地，國訓中心園區規模得以拓展，現在始能有新的場館規劃和動土開工。張廖萬堅次長同時期許工程能如期如質完工，儘早為優秀的游泳及網球選手們提供符合國際標準的訓練場地，成為選手最有利的練習場域。

2025年世界大學運動會及2026年名古屋亞運現在已進入關鍵備戰期。為此，典禮現場特別安排了祥獅獻瑞，除祈福開工大吉、工程順利，更是為教練選手鼓舞士氣，期盼我國優秀選手們持續突破自我極限，在體壇發光發熱。