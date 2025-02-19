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高球／潘政琮婉謝黃金計畫 體育署要求傾聽選手心聲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
潘政琮。圖／富邦集團提供
潘政琮。圖／富邦集團提供

有關高爾夫國手潘政琮於社群平台上婉謝加入黃金計畫，教育部體育署署長鄭世忠今天表示，黃金計畫的精神在於以客製化的設計，提供合理經費補助，支持我國頂尖選手征戰奧運殿堂，已請國家運動訓練中心繼續與潘政琮溝通，落實黃金計畫精神。

體育署和國訓中心自107年起執行的黃金計畫，集中資源提供客製化的資源，協助頂尖運動選手征戰奧運殿堂，成效顯著。但初期並未納入職業選手，鄭世忠認為頂尖職業選手已是台灣之光，若要邀請他們代表國家參加奧運爭取獎牌，理應提供相同的國家資源，毋須區分選手的業餘與職業身分，因此在112年催生了高爾夫與網球職業選手的黃金計畫，也成功協助潘政琮及謝淑薇參賽巴黎奧運。

體育署指出，高爾夫及網球選手首次納入黃金計畫初始，由體育署同仁親自輔導，深刻了解職業選手面臨的處境，確與業餘選手不同，在113年初為了讓選手安心備戰巴黎奧運，體育署也都一一予以克服化解相關的行政困局。

鄭世忠表示，職業選手因為訓練環境及職業運動產業的需求，需要考量的層面更為多元，感謝潘政琮表達想法及對於黃金計畫的重視，也已請國訓中心邀集法務、職業高爾夫專家以及高爾夫協會幹部，認真傾聽選手的心聲，換位思考瞭解訓練及備戰需求。期待大家透過耐心的溝通共同解決問題，務必確保職業選手的權益，共同爭取最高榮耀。

潘政琮 體育署 高爾夫

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