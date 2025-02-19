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足球／赴AFC總部參加女裁判徵選 楊振艷挑戰站上國際

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華足協國際女子助理裁判楊振艷赴AFC總部參加國際裁判徵選。圖／中華足球協會提供
中華足協國際女子助理裁判楊振艷赴AFC總部參加國際裁判徵選。圖／中華足球協會提供

中華足球協會國際女子助理裁判楊振艷，於10日前往馬來西亞的亞足聯（AFC）總部，代表台灣參加女子助理裁判徵選，爭取成為未來國際足球裁判的精英成員機會。

為期4天的徵選過程中，學員們要通過體能測驗、判例分析等項目，並在來自亞洲47個國家的同儕間，展現自己未來發展的特質。楊振艷說：「過去從選手當起，也當過教練的角色，但我發現必須專注，才能把事情做好。因緣際會底下選擇了裁判這條路。希望督促自己好好努力，把握機會前進世界。」

足協表示，足球裁判為足球賽事中不可或缺的要角之一，其培訓過程除了體能上的需求外，要走上國際賽事，包含英文表達、賽事經驗、臨場判斷皆非常至關重要，此外，面對場上的狀況，難免有誤判的情形發生，如何在賽後檢討及強化批評的精神力，則是裁判在往更高層級晉身時一大挑戰。

足協指出，每年我國的11人制足球裁判國際名額男性共計10位（4位裁判、6位助理裁判），女性則有4位（2位裁判、2位助理裁判），但往年在女性裁判招募上，經常面臨人員不足的情形，楊振艷也表示希望自己能成為一個正向案例，讓更多女性能投入足球裁判的行列。

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