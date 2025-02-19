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拳擊／教育部反霸凌宣導活動 林郁婷擔任公益大使

中央社／ 台北19日電
林郁婷出席教育部今天舉辦的「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動。記者邱德祥／攝影
林郁婷出席教育部今天舉辦的「支持的力量-校園霸凌防制宣導」活動。記者邱德祥／攝影

教育部今天舉辦校園霸凌防制宣導活動，並由巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷擔任反霸凌公益大使，她呼籲旁觀者勇敢伸出援手，就有機會減少霸凌事件。

教育部今天發布全新的霸凌防制宣傳影片，傳遞「旁觀者正義」概念，並邀巴黎奧運拳擊金牌國手林郁婷擔綱反霸凌公益大使，鼓勵學生及家長檢舉、協助以及作為旁觀者在安全情況下適當介入，儘早制止與化解校園霸凌事件。

林郁婷今天在活動分享，雖然沒有全程參與影片拍攝、主要聚焦在後面一段，不過拍攝時有回到比賽當下的感覺，在場上不會是孤軍奮戰，並再次強調「旁觀者正義」概念，「內心強大能夠戰勝一切，不過如果身旁有人即時挺出而出，我覺得很暖心、更有勇氣堅持下去。」

林郁婷自曝在求學過程中也曾遭遇言語霸凌，她透露，踏上拳擊的道路後，幾乎以中性打扮為主，加上個性大剌剌，容易被稱「男人婆」，「可能學拳過程有比較大的挫折忍受度，所以聽到這些語言沒有多在意，但霸凌絕對是不對的。」

同場出席活動的教育部長鄭英耀在致詞時提到，提供友善校園、營造更安全的學習環境，教育部責無旁貸，希望讓青少年放心學習、老師專注授課，「難免言語上有不愉快經驗，不過若旁觀者能在不危及自身安全的情況下，伸出援手出面制止，將能化解不必要的衝突。」

巴黎奧運拳擊 林郁婷

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