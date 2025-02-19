高球／潘政琮婉謝黃金計畫補助 對同意書三條文有疑慮

三屆奧運高爾夫球國手潘政琮在個人社群上宣布將婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助，他表示今年高爾夫球終於正式被納入國家的黃金計畫，自己也符合資格，但無法認同選手被要求簽署之同意書中模糊不清、沒有明確定義的部分條文，經溝通後仍無法達成共識，將婉謝計畫補助，但仍會盡最大努力爭取代表國家出賽機會。

潘政琮在聲明中表示，有疑慮的部分包括第一、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第二、在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第三、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

潘政琮認為，可以理解這一份同意書是給所有運動項目的通用版本，因此透過中華民國高爾夫協會與國訓中心溝通，希望能將同意書修正為更適合高爾夫球項目的版本，明定計劃執行單位等細則，但是經過努力之後仍然無法達成共識，所以決定婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助。

不過潘政琮強調，自己從小到大都是國家隊，代表國家出賽一直是他運動員生涯追求的最大榮譽，甚至曾多次以自身的職業生涯做賭注，所以不管如何仍會盡最大的努力自己爭取代表國家出賽的機會，「請諒解本人需要公開聲明保護自己，除此以外本篇聲明沒有任何其他目的。」

潘政琮黃金計劃相關聲明：

高爾夫球終於在2025年正式被納入國家的黃金計畫，本人雖符合黃金計畫資格，但無法認同選手被要求簽署之同意書中模糊不清沒有明確定義的部份條文。有疑慮的項目如下：第一、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第二、在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第三、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。本人可理解這一份同意書是給所有運動項目的通用版本，因此透過中華民國高爾夫協會與國訓中心溝通，希望能將同意書修正為更適合高爾夫球項目的版本，明定計劃執行單位等細則，但是經過努力之後仍然無法達成共識，所以決定婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助。我從小到大都是國家隊，代表國家出賽一直是我運動員生涯追求的最大榮譽，甚至曾多次以自身的職業生涯做賭注，所以不管如何我仍會盡最大的努力自己爭取代表國家出賽的機會。請諒解本人需要公開聲明保護自己，除此以外本篇聲明沒有任何其他目的。

潘政琮