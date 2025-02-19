快訊

王大陸涉逃兵役掀關注 坊間避服兵役手法竟還有這招

尼爾蓋曼性醜聞：英國故事大師被控性侵施虐

92年前祖輩土地變河道 他爭1／157浮覆地所有權贏了！

高球／潘政琮婉謝黃金計畫補助 對同意書三條文有疑慮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

三屆奧運高爾夫球國手潘政琮在個人社群上宣布將婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助，他表示今年高爾夫球終於正式被納入國家的黃金計畫，自己也符合資格，但無法認同選手被要求簽署之同意書中模糊不清、沒有明確定義的部分條文，經溝通後仍無法達成共識，將婉謝計畫補助，但仍會盡最大努力爭取代表國家出賽機會。

潘政琮在聲明中表示，有疑慮的部分包括第一、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第二、在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第三、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。

潘政琮認為，可以理解這一份同意書是給所有運動項目的通用版本，因此透過中華民國高爾夫協會與國訓中心溝通，希望能將同意書修正為更適合高爾夫球項目的版本，明定計劃執行單位等細則，但是經過努力之後仍然無法達成共識，所以決定婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助。

不過潘政琮強調，自己從小到大都是國家隊，代表國家出賽一直是他運動員生涯追求的最大榮譽，甚至曾多次以自身的職業生涯做賭注，所以不管如何仍會盡最大的努力自己爭取代表國家出賽的機會，「請諒解本人需要公開聲明保護自己，除此以外本篇聲明沒有任何其他目的。」  

潘政琮黃金計劃相關聲明：

高爾夫球終於在2025年正式被納入國家的黃金計畫，本人雖符合黃金計畫資格，但無法認同選手被要求簽署之同意書中模糊不清沒有明確定義的部份條文。有疑慮的項目如下：第一、同意書的計劃執行單位只註明「特定團體」，沒有明確載明該單位為何，代表計劃執行單位有模糊空間；第二、在亞運遴選辦法尚未頒佈之前，同意書要求選手承諾參與遴選；第三、同意書的規章給予計劃執行單位隨時徵召選手打任何賽事的權利。本人可理解這一份同意書是給所有運動項目的通用版本，因此透過中華民國高爾夫協會與國訓中心溝通，希望能將同意書修正為更適合高爾夫球項目的版本，明定計劃執行單位等細則，但是經過努力之後仍然無法達成共識，所以決定婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助。我從小到大都是國家隊，代表國家出賽一直是我運動員生涯追求的最大榮譽，甚至曾多次以自身的職業生涯做賭注，所以不管如何我仍會盡最大的努力自己爭取代表國家出賽的機會。請諒解本人需要公開聲明保護自己，除此以外本篇聲明沒有任何其他目的。

潘政琮

亞運 潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

任虧券新規則！任天堂商店公告：遊戲兌換券不適用Switch2遊戲

全球貿易戰助長通膨 近來表現最佳的「川普交易」是它

員林黃金帝國4月開拆 由上往下預計115年5月拆完

黃金價格又破紀錄「真的很離譜」！存股哥：00878股息6萬一部分買黃金

相關新聞

射擊／催生公西靶場 射擊大家長郭中興辭世享耆壽93歲

中華民國射擊協會榮譽理事長郭中興，今天因病辭世，享耆壽93歲，中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，希望在與家屬溝通後，於公...

網球／首度擊敗世界前30好手！曾俊欣里約爆冷拍下第3種子

世界排名125的我國「夜市球王」曾俊欣今天在里約公開賽爆出冷門，從會外賽晉級的曾俊欣面對世界排名28、列第3種子的智利塔...

高球／潘政琮婉謝黃金計畫補助 對同意書三條文有疑慮

三屆奧運高爾夫球國手潘政琮在個人社群上宣布將婉謝國家提供的黃金計畫培訓補助，他表示今年高爾夫球終於正式被納入國家的黃金計...

亞冬運／志在參加竟奪牌 陳映竹激勵後進

滑冰女將陳映竹從滑輪溜冰跨足到競速滑冰，在亞洲冬季運動會奪下競速滑冰女子一百公尺銅牌，是我國第一面國際冬季運動獎牌。行政...

桌球／亞洲盃19日開打 鄭怡靜分組賽遭遇早田希娜

2025年桌球亞洲盃將於2月19日在中國深圳開打，台灣這次共有7名選手參賽，台灣一哥林昀儒分組賽將碰上中國小將陳垣宇，而...

路跑／郭雪芙鳴槍！ELLE RUN迎接10周年打造丹寧風

邁入第10年的「ELLE RUN WITH STYLE」將於5月10日在台北市大佳河濱公園盛大登場，今年賽事以「丹寧」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。