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亞冬運／志在參加竟奪牌 陳映竹激勵後進

聯合報／ 記者劉肇育／台北報導
勇奪競速滑冰項目銅牌的滑冰選手陳映竹（左）及隊友蔡嘉瑋（右），致贈代表團簽名的中華奧會會旗給行政院長卓榮泰。記者侯永全／攝影
勇奪競速滑冰項目銅牌的滑冰選手陳映竹（左）及隊友蔡嘉瑋（右），致贈代表團簽名的中華奧會會旗給行政院長卓榮泰。記者侯永全／攝影

滑冰女將陳映竹從滑輪溜冰跨足到競速滑冰，在亞洲冬季運動會奪下競速滑冰女子一百公尺銅牌，是我國第一面國際冬季運動獎牌。行政院長卓榮泰昨天表示，會鎖定適合台灣選手的冬運項目，列為政府重點發展目標。

第九屆亞冬運日前在哈爾濱落幕，中華代表團昨舉行返國餐敘，在世大運、世錦賽滑輪溜冰都有奪牌紀錄的陳映竹，前年杭州亞運力拚參賽資格失利後跨足冬季運動競速滑冰，一舉奪牌獲得注目。

她昨天參加餐會時表示，一度掙扎是否從滑輪轉項到滑冰，但既然這個舞台沒了，就去挑戰另個舞台，「我的目標是米蘭冬季奧運，設定亞冬運只是志在參加的過程，但當然還是盡全力把最好狀態呈現在鳴槍後。」希望這次奪牌能鼓勵後進在冬季運動找到新天地。

代表團團長暨中華奧會主席林鴻道說，亞冬運會場室外零下廿幾度、室內廿幾度，選手面臨四十多度溫差相當辛苦，「我們克服困難，終於破蛋，在冰球、滑冰、競速也接近奪牌邊緣門檻」，請政府大力推動冬季運動。到場替選手加油的卓揆允諾，會在運動部成立後鎖定適合台灣選手體能、智慧與體能的冬季運動重點發展。

陳映竹昨啟程飛往歐洲備戰世界盃與世界錦標賽，預計在年底奧運積分賽拚搶明年米蘭冬奧參賽資格。

奧運 舞台 運動

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