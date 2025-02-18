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射擊／催生公西靶場 射擊大家長郭中興辭世享耆壽93歲
中華民國射擊協會榮譽理事長郭中興，今天因病辭世，享耆壽93歲，中華民國射擊協會理事長陳士魁表示，希望在與家屬溝通後，於公西靶場舉辦追思會，表達對於對郭榮譽理事長的深切緬懷及追思默禱。
身為台灣射擊運動的拓荒者，郭中興在擔任射擊協會理事長期間，帶頭向立法院爭取合法運動權益、建立發展制度、籌錢興建靶場，更是促成公西靶場誕生以及轉型改建的重要推手，為我國近年射擊運動在國際舞台屢創佳績打下良好基礎，並且在民國107年獲得體育運動精英獎終身成就獎肯定。
1932年出生的郭中興，青少年時期幾乎都是在戰亂中成長，還因此與家人斷了音訊選擇投身軍旅，後來在1975年肩負起國內射擊運動的發展工作，在2014年卸下協會理事長的職務後，郭中興雖然不再過問行政事務，但退休生活仍與射擊有著密不可分的關聯，除了持續透過國際影響力將我國射擊推向國際舞台，且只要到公西靶場幾乎都能見到他現身鼓舞選手、教練的身影。
在過去受訪時郭中興就曾表示，自己是一個沒有生涯規畫的人，但大時代造就了他，加上天生的堅持，讓他大半人生都投入射擊運動的推廣，這輩子也注定無法、也不想與射擊分割，因為射擊讓他找到朋友、家人，甚至因此看到世界，也樂於當射擊運動的終身義工。
陳士魁表示，在郭榮譽理事長家屬謹遵照遺囑，不辦公祭、不發訃聞、不收奠儀，願以此訃告，但郭中興對於台灣射擊運動有著巨大貢獻與意義，仍希望與家屬溝通，擇期於公西靶場辦理追思會，表達對郭榮譽理事長的深切緬懷及追思默禱，願逝者安息、精神永存。
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