路跑／郭雪芙鳴槍！ELLE RUN迎接10周年打造丹寧風

邁入第10年的「ELLE RUN WITH STYLE」將於5月10日在台北市大佳河濱公園盛大登場，今年賽事以「丹寧」為主題，象徵自由與無限可能，邀請所有跑者穿上代表自由的丹寧元素，在賽道上揮灑汗水、展現獨特風格，挑戰自我極限。

適逢 ELLE RUN 10周年，活動更邀請眾多藝名人共襄盛舉，活動當日將由郭雪芙鳴槍為跑友加油，鍾瑤、林予晞、林廷憶、黃偉晉等超強卡司也將到場為跑友們加油打氣；今年更升級超值報名及完賽好禮，成2025年最不容錯過的指標路跑賽事。

ELLE打造最具風格的丹寧路跑賽事，攜手台灣唯一零廢時裝品牌Story Wear，推出異材質拼接丹寧跑衣，運用回收牛仔布料製作，展現永續與時尚結合的全新面貌；完賽獎牌設計融入牛仔褲皮標與金屬元素，不僅是紀念品還能作為實用卡夾，更重金打造21K限定風格斗篷毛巾衣、10K限定丹寧風格衣保袋、年度紀念毛巾、丹寧藍限定運動襪等報名完賽周邊。

今年ELLE RUN響應全球「世界丹寧日（Denim Day）」，更於線上特設「丹寧義賣專區」，將義賣所得捐至現代婦女基金會，邀請跑者穿上丹寧透過跑步為社會帶來正向改變。

最受跑者期待的21K半馬賽事今年強勢回歸，並保留2024年大獲好評的「賽道甜點」服務，終點拱門還有最受矚目的丹寧牛仔帥哥加油團為完賽的跑者獻上掌聲與獎牌，讓跑者在奔跑的同時享受最甜蜜的補給與粉紅泡泡的氛圍，讓每一步都充滿能量與驚喜。