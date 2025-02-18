網球／首度擊敗世界前30好手！曾俊欣里約爆冷拍下第3種子

世界排名125的我國「夜市球王」曾俊欣今天在里約公開賽爆出冷門，從會外賽晉級的曾俊欣面對世界排名28、列第3種子的智利塔比洛（Alejandro Tabilo），以直落2拿下勝利，不但闖進16強，更收穫個人對戰世界前30的生涯首勝，打出代表作。

里約公開賽屬於ATP 500賽事，總獎金257萬4145美金，曾俊欣會外賽連過2關進入會內賽，首戰對手塔比洛排名雖有段差距，曾俊欣一開賽就率先破發成功，第5局再度突破後局數拉開到4：1；儘管第6局遭到突破，曾俊欣下一局立刻回破，盤末發球局再連下3分，順利以6：2先下一城。

第二盤曾俊欣錯過第一局的破發機會，自己第一個發球局反而失守，不過第5局回破讓戰局回到平手階段，第10局更瓦解塔比洛2個盤末點，且在第11局完成關鍵回破，最終就以7：5拿下勝利。

第一戰就爆出賽會大冷門，曾俊欣第二輪對手已經出爐，他將和持外卡的地主蒙泰羅（Thiago Monteiro）爭8強門票；30歲的蒙泰羅目前世界排名99，大滿貫最佳成績是打進法網第三輪，不過近9次大滿貫出賽都首輪止步，前年挑戰賽和曾俊欣碰頭帶走勝利。