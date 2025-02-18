網球／辛納禁藥案凸顯不公平 約克維奇籲改革制度

塞爾維亞名將約克維奇今天敦促有關當局改革網壇反禁藥制度，他說，有關當局對於辛納和斯威雅蒂等頂尖球員涉藥，與較低排名球員涉藥，處理起來「不一致」。

法新社報導，世界球王辛納（Jannik Sinner）漫長的禁藥事件在他15日同意接受3個月禁賽，並坦承對團隊的錯誤負有「部分責任」之後，終於宣告落幕。去年3月他兩次對合成代謝藥物氯替醇（clostebol）驗出陽性，他宣稱是團隊成員幫他按摩和運動治療時，讓他接觸到氯替醇。

世界反禁藥組織（WADA）不同意國際網球公正調查組織（ITIA）去年8月宣布的無罪裁決，向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴後，辛納原本可能面臨兩年禁賽。

但令人訝異的是，世界反禁藥組織撤回上訴，與辛納達成協議，讓他接受3個月的禁賽。

世界反禁藥組織在聲明中表示，「辛納無意作弊」，但他將被禁賽，因為他應對隨行人員的行為負責。

去年年底，波蘭女將斯威雅蒂（Iga Swiatek）驗出違禁心臟藥物曲美他嗪（trimetazidine），遭禁賽1個月。

約克維奇（Novak Djokovic）今天表示：「我在更衣室裡與大多數球員談過，不只過去幾天，在過去幾個月也是，他們對整個程序的處理方式並不滿意。」

他說：「大多數球員都覺得不公平，大多數球員都覺得有偏袒。看來，如果你是頂尖選手，如果你能接觸到頂尖律師，你幾乎就能影響結果。」

相較之下，最近退休的羅馬尼亞籍前世界球后哈蕾普（Simona Halep）2022年在美國公開賽對血液禁藥Roxadustat驗出陽性後，遭到國際網球公正調查組織禁賽4年。

哈勒普主張，她是服用到被汙染的營養補充品，在向體育仲裁法庭上訴成功後，禁賽期縮短至9個月。

約克維奇表示：「哈勒普和（英國女將）摩爾（Tara Moore）以及其他一些可能不太知名的球員，多年來一直在費力解決他們的案件，或者遭到禁賽多年。」

約克維奇說：「各個案件的處理方式很不一致。」

他說：「現在是我們真正解決系統問題的好時機，因為這個系統和結構顯然不適用於反禁藥，很明顯可以看出來。」

他還說：「一切不一致，而且似乎非常不公平。如果你要單獨或獨立處理每個案件，就像現在這樣，那就沒有一致性，就沒有透明度。有些案件透明，有些不透明。」

「問題在於，現在網球運動員，無論男女選手，對世界反禁藥組織、國際網球公正調查組織以及整個程序普遍缺乏信任。」