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亞冬運／原志在參加卻奪牌 陳映竹鼓勵後進找到新天地

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
陳映竹（中）將持續備戰冬季奧運爭取參賽資格。記者侯永全／攝影
陳映竹（中）將持續備戰冬季奧運爭取參賽資格。記者侯永全／攝影

從滑輪溜冰跨足到競速滑冰的我國好手陳映竹，在第九屆亞洲冬季運動會於競速滑冰女子100公尺拿下銅牌，也是我國在亞冬運賽史的首面獎牌，她透露自己在跨足滑冰後一直將目標鎖定在米蘭冬奧，亞冬運原本也只是志在參加，希望透過這次奪牌鼓勵後進，在冬季運動找到新天地。

陳映竹過去在世大運、世錦賽滑輪溜冰都有奪牌紀錄，前年杭州亞運力拚參賽資格失利後，在教練建議下決定跨足到冬季運動競速滑冰，今天出席亞冬運返國餐會時透露，當時在考慮是否轉項時確實一度掙扎，「畢竟我覺得自己還沒有盡全力，但既然這個舞台沒了，就去挑戰另外一個舞台試試看。」

儘管轉練競速滑冰時間並不長，但陳映竹這次亞冬運就在哈爾濱為我國拿下賽史首面獎牌，開創我國冬季運動新里程碑，她說：「其實在轉練滑冰後我的目標一直都是在冬季奧運，覺得亞冬運只是一個過程，真的沒有想那麼多，原本就是志在參加，但當然還是盡全力去爭取，把最好狀態呈現在鳴槍之後。」

為了滑冰訓練，陳映竹一年大概有8到9個月都在國外訓練，這次亞冬運前也在加拿大跟外籍教練一同訓練，整個移訓過程也是受益良多，她也期待透過這次奪牌的表現，讓國人看到台灣選手有能力達到這個高度，也鼓勵後進在冬季運動找到屬於自己的天地。

陳映竹今晚將飛往歐洲備戰世界盃與世錦賽賽事，並在年底爭取米蘭冬奧積分和參賽權，「這次去也發現自己的彎道能力跟別人比還是稍差一點，會再加強這個部分，接下來主項還是放在500公尺，全力爭取冬奧門票。」

世錦賽 冬奧 陳映竹

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