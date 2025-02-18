亞冬運／代表團載譽歸國 卓榮泰承諾推動冬季運動發展

第九屆亞洲冬季運動會在14日落幕，我國代表團今年帶著歷史性的首面獎牌載譽歸國，在今天的返國餐會上行政院長卓榮泰也蒞臨嘉勉代表團隊職員，並強調今年運動部將掛牌成立，在人力培養，選手訓練及各種資源配備，行政院會把這些列為重點發展項目，達成運動項目的均衡發展。

今年亞冬運我國派出67位選手在5個運動種類出賽，最終由陳映竹在競速滑冰女子100公尺賽事拿下一面銅牌，也是我國參賽八屆以來的首面獎牌，成為九個獲得獎牌的參賽國之一，在獎牌榜排名第8名。

今天代表團也在台北凱達大飯店舉行返國餐會，代表團團長暨中華奧會主席林鴻道表示，這次哈爾濱亞冬運室外零下20幾度，室內零上20幾度，選手教練必須面臨室內外高達40度的溫差，對於來自亞熱帶的中華隊隊職員來說很不適應，「不過我們克服總總困難，非常平安順利的完賽並返國，在這裡感謝所有團員和教練、選手，真的非常令人激賞，非常奮力參加比賽，也讓我們這一次成績終於破蛋，不只是破蛋，不管在冰球、滑冰、競速都獲得比以往更好成績，也可以說接近奪牌的邊緣門檻，老實講，真的非常不容易。」

行政院院長卓榮泰（中）蒞臨亞冬運中華代表團返國餐會。記者侯永全／攝影

林鴻道也在餐會中向行政院長卓榮泰請託，針對冬季運動會設施給予大力推動，卓榮泰也說：「感謝陳映竹選手開創台灣冬季運動的第一面獎牌，並且藉由本屆賽事締造佳績的經驗，將可發展的冬季運動項目列為政府發展的重點運動項目。最後，今年掛牌成立國家運動部，在人力培養，選手訓練及各種資源配備，行政院會把這些列為重點發展項目。均衡發展全民運動。 期許讓台灣的運動表現不斷突破。」

代表團總領隊陳士魁指出，本屆除了陳映竹獲得競速滑冰銅牌外，今天出席返國餐會的冰球男子隊、女子隊都獲得第五名；蔡嘉瑋也在短道競速滑冰男子1500公尺獲得第七名，僅次中韓好手；國內花式滑冰好手李宇翔獲得第八名。本屆參賽選手諸多較為年輕，未來在冬季運動賽會中，期許選手們繼續全力以赴、締造佳績。