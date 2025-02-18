田徑／羅佩琳春季盃破10年紀錄摘金 往亞運目標邁進

台北市春季全國田徑公開賽昨天在女子400公尺跨欄決賽中，「跨欄女神」羅佩琳以1分00秒82刷新大會紀錄，打破太田果壽保持長達十年的紀錄，勇奪金牌，開季的好表現讓她更加堅定挑戰亞錦賽與亞運達標的決心。

去年初因傷勢的影響，羅佩琳直到5月在大阪的木南道孝紀念賽才迎來首場賽事，訓練周期也因此順延，經過數月的調整，才在10月的全國田徑錦標賽找回狀態，而她在該賽事後旋即投入冬季訓練，並設定愛知名古屋亞運為目標。

羅佩琳指出，「去年投入冬季訓練後，希望能改善自己先前比較不足的地方，特別著重在自己速度及體能的加強。春季盃是今年第一場的賽事，希望能在比賽中去抓欄與欄之間的節奏，這場賽事有些地方還是沒有做得很好，但冬訓的成效有展現出來。接下來的比賽會持續修正，以達標亞運為目標。」

目前羅佩琳在訓練之餘，也有在國小、國中、大學兼任教練以及利用空檔在餐廳打工作為生活費來源，支撐自己代表國家出賽的夢想，「平時都還是以正常的訓練為主，空檔時間安排教練及打工，生活很充實。擔任教練也是變相地激勵自己，希望可以成為學生們的榜樣，而維持選手的身份也可以更貼近學生們的想法，在他們卡關的時候可以用自己的經驗幫助他們。」

羅佩琳也不忘感謝贊助商們能支持她繼續拚，「這幾年慶幸有他們的贊助才能讓我出國比賽累積經驗，只靠平時打工的錢是沒辦法有這樣的機會，這次能代表贊助商濰視眼科出賽也感到很榮譽，希望自己可以持續跑出好的成績來回報大家對我的支持。」

接下來羅佩琳上半年預計將會出賽新北市青年盃、原住民族運動會、木南道孝紀念賽、台灣國際田徑公開賽等賽事尋求亞錦賽及亞運達標。