網球／與辛納禁藥違規相似卻遭禁賽6年 西班牙滑冰選手抱屈

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）禁藥風波在上周他與世界反禁藥組織（WADA）達成3月個月禁賽和解協議後告一段落，不過近來西班牙媒體指出，該國女子滑冰選手巴爾克羅（Laura Barquero）與辛納相似的禁藥污染原因遭到禁賽6年，間接導致滑冰生涯被迫中止。

今年23歲的巴爾克羅3年前代表西班牙參加北京冬季奧運時，因為被驗出與辛納相同的合成代謝類固醇，先是遭到處以禁賽1年處分，隔年1月又在一次賽外檢驗中再度被驗出陽性反應，最終WADA也宣布他們與巴爾克羅、國際滑冰聯盟簽下和解協議，她的禁賽令將被延長至6年，將在2028年2月才能解禁。

辛納上周與WADA達成僅3個月的禁賽和解協議後，不僅不少網壇球員表達不滿，巴爾克羅的案子也再度被拿出來討論，主要原因就在於兩人被驗出的禁藥成分相同，且巴爾克羅當時也是以類似的理由遭到禁藥污染為自己辯駁，不過卻不受到WADA的信任，導致他與辛納受到天壤地別的禁賽處分。

義大利女子滑冰選手巴爾克羅（前）與辛納相似的禁藥污染原因遭到禁賽6年。 美國聯合通訊社

近日巴爾克羅也在個人社群上說明自己的處境，希望透過兩起案件的差異結果引起外界關注，「這是一個不成比例的制裁，也意味著我的生涯將結束，這是整套系統失敗運作的一個明顯案例，我的確不知道發生什麼事，卻必須承擔這樣的後果，但當時只能接受規定並面臨其不成比例的制裁。」

巴爾克羅強調，自己被驗出合成代謝類固醇是一種用於治療皮膚傷口的藥膏受到污染，並非是為了提高運動表現，「我很不幸的，不小心被身邊的人所使用的藥膏所污染，我無法想像，你所做的只是觸摸到使用該藥膏的人或是物體，就呈現陽性反應。」

對於辛納與巴爾克羅案件的禁賽和解協議有著3個月與6年的極大落差，WADA則是解釋，儘管兩起案件涉及物質相同，但巴爾克羅案件的具體事實與辛納是非常不同，尤其巴爾克羅提供的說法與證據並無法讓人信服，相較之下辛納證實了自己在一審判決中描述的狀況，「如果巴爾克羅女士不同意制裁結果，他就沒有必要簽署和解協議，而是將案件交由CAS仲裁。」