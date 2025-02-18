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網球／辛納只遭禁賽3個月 約克維奇批頂尖球星受到偏袒

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
球王辛納將接受短短3個月的禁賽，約克維奇（Novak Djokovic）今天痛批反禁藥組織偏袒巨星的行為。 歐新社
球王辛納將接受短短3個月的禁賽，約克維奇（Novak Djokovic）今天痛批反禁藥組織偏袒巨星的行為。 歐新社

義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）在上周與世界反禁藥組織（WADA）達成和解協議，將接受3個月的禁賽，且不會影響到他本季在大滿貫賽事的出賽；對於這樣的結果，約克維奇（Novak Djokovic）今天痛批反禁藥組織偏袒巨星的行為，已經讓球員都對他們失去信心。

過去一年多來受到禁藥疑雲纏身的辛納，在與WADA展開多次攻防後，雙方於上周達成和解協議，辛納將接受3個月的禁賽處分，禁賽令已於2月9日開始執行，並將在5月4日結束；他在解禁後預計將參加在羅馬登場的義大利公開賽，為該月底登場的法網備戰，也代表剛在澳網奪冠的辛納，將不會因為禁賽令影響到其大滿貫賽出賽計畫。

對於這樣的結果，手握24座大滿貫冠軍的約克維奇今天也在卡達公開賽上公開批評，「目前網球運動員已經普遍對於WADA和國際網球誠信機構（ITIA）以及整個過程缺乏信任，因為這樣的系統與流程顯然無法產生作用。」

球王辛納只被禁賽3個月受到批評。 歐新社
球王辛納只被禁賽3個月受到批評。 歐新社

約克維奇認為，辛納的禁賽處分最終被「輕輕放下」，加上日前前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）也遭到「輕判」，對於整個網球運動來說並不是一個好的形象與結果，「我在更衣室裡與大多數球員交談過，不僅是在過去幾天而已，而是在過去幾個月，他們都對於整起事件的處理過程感到不滿意，大多數的球員都認為這是不公平的，甚至存在偏袒，看來如果你是頂尖球員，加上你能接觸到頂尖的律師團隊，你幾乎可以左右最終結果。」

約克維奇也強調，自己並不是要質疑辛納或是斯威雅蒂等人的清白，但確實兩人所面對的處分與其他反禁藥案例是不一致的，這讓不少球員都感到沮喪，「現在是我們真正解決這個系統問題的時機，因為這整個結構已經起不了作用，這是顯而易見的，希望不久的將來，管理機構能夠將我們的巡迴賽和整個網球生態系統聚集在一起，試圖找出更有效的方式來處理整個過程。」

約克維奇 辛納

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