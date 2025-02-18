中職／首度與搖滾樂團合作 蔡其昌挺台中海線音樂祭「浮現祭」

中台灣具代表性的冒險音樂祭「浮現祭」將於2月22日至23日在台中清水開唱，今年再創全票種完售佳績，自2019年開辦以來演出門票已連5年售罄，成為中台灣受歡迎的指標音樂節，今年更號召近百組演出者匯聚清水演出。

因逢2025年經典賽資格賽與此時期同時舉行，浮現祭與中華職業棒球大聯盟（CPBL）有別開生面的合作，現場將邀請樂團 P!SCO 合作職棒啦啦隊演出彩蛋驚喜節目。

台灣尚勇！中台灣最海派音樂祭 x 職棒聯盟跨域強強合作，浮現祭創辦人老諾在清水成長，近年積極向外與富士搖滾、釜山音樂節、大山音樂節等各地音樂節串聯，也持續深耕自己的故鄉，這次適逢經典賽開賽，找到中華職棒聯盟攜手挑戰跨域合作登台，也是台灣音樂史上首次將職棒五組隊伍的啦啦隊都帶到音樂祭進行演出的熱血盛會。

老諾表示，他和同樣是清水人的中華職棒會長蔡其昌本是熟識多年的好友，彼此持續在各自領域努力著，期待這次強強聯手，將不同領域的重要特色充分發揮。

他說清水以前就是藝文小鎮，鄰近有國際機場、國際港口等豐沛資源，清泉崗曾作為美軍基地，透過美軍俱樂部（CCK俱樂部）吸收西洋音樂文化，也影響著台灣搖滾樂；台灣搖滾樂與西洋音樂歷史淵源深厚，透過浮現祭的音樂輸出與輸入，他希望讓台灣音樂及文化能夠走向國際、也期望希望發展清水成為擁有國際聲量的舞台，提升台灣軟實力的能見度，讓世界看到台灣。

此為台中具代表性的音樂祭，浮現祭參與總人數連年不斷增長，去年活動兩日入場超過3萬5000人次，持續發揮「冒險音樂祭」的主題，每組藝人都獨具特色；來自大阪的 KANA-BOON 作為本次重點壓軸團之一，2014年為「火影忍者疾風傳」創作主題曲〈Silhouette〉創下串流音樂破億點閱絕佳成績；還有演唱「進擊の巨人」主題曲〈僕の戦争〉的神聖かまってちゃん（神聖放逐樂隊）、東京新銳女聲 a子、登上武道館的大勢樂團 Kroi 等。

除了日本樂團，也匯聚來自韓、泰、馬來西亞、新加坡等海外超過30組的歌手和樂團，豪華陣容超越浮現祭歷年記錄；泰國國民女友INK WARUNTORN素有以甜美嗓音與Synth-Pop音樂唱和，今年的浮現祭日期也恰巧是INK的生日。

還有香港具有重要代表地位的流行搖滾樂隊 KOLOR、中國獨立流行樂隊動物園釘子戶、泰國人氣創作歌手 THE TOYS 和 YOURMOOD 等。台灣在地代表包括美秀集團、HUSH、麋先生 MIXER、拍謝少年、溫蒂漫步、芒果醬等熱門樂團。

這次邀請搖滾天團TRASH吉他手頤原與曾翻唱草東沒有派對、告五人的韓國超新星 Dragon Pony浮現祭獨家限定演出。

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