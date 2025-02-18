聽新聞
0:00 / 0:00

麟洋路揭牌 蔣萬安：盼麟洋精神成北市DNA

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（左起）、奧運羽球雙打冠軍選手王齊麟、李洋及台北市中山國中校長吳明峰，昨天在「麟洋路」別名牌下留影。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（左起）、奧運羽球雙打冠軍選手王齊麟、李洋及台北市中山國中校長吳明峰，昨天在「麟洋路」別名牌下留影。記者林俊良／攝影

台北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，蔣昨與奧運金牌李洋、王齊麟一同出席「麟洋路」揭牌。蔣萬安說，希望讓麟洋「努力不懈、奮戰到最後一刻精神」，成為台北市DNA。

羽球奧運金牌李洋、王齊麟在奧運男雙二連霸，去年8月蔣萬安拋「麟洋路」構想，遭綠委吳思瑤嗆「蹭過頭」，但過去台北市民權東路三段106巷3弄，也曾在前市長郝龍斌任內取別名「自由巷」紀念鄭南榕；賴清德總統任台南市長期間，也為紀念八田與一曾將嘉南國小周邊道路改為「八田路」。

國民黨議員秦慧珠認為，取別名「麟洋路」有助提振羽毛球風氣，除了肯定中山國中培育羽球國手的用心，也是對羽球運動的激勵。

民進黨議員許淑華認為，尊重取路名別名，重點是不要過猶不及，後續是否只要拿到金牌都要取別名，推廣北市羽球教育，及增設球場設施才是更重要的事，先前就有國小羽球隊因學校活動中心整建，變「流浪球隊」，市府應花更多心力解決羽球場地不足問題。

蔣萬安說，中山國中前復興北路361巷是透過市民參與方式，增設別名「麟洋路」，稱讚「王齊麟、李洋是我們的驕傲，讓世界看到台灣」。

至於北市規畫國際羽球館進度，蔣說，地點選定北士科西基地，完成先期評估，將規畫地上3層、地下2層，容納6500名觀眾，有10面訓練場及5面正式競賽場地。

奧運 蔣萬安

延伸閱讀

曾被酸蹭過頭...麟洋路今揭牌 議員：體育發展應更多協助

台北市「麟洋路」掛牌 王齊麟、李洋出席揭牌儀式

中山國中前「麟洋路」揭牌 拚戰精神盼成北市DNA

麟洋路揭牌了！蔣萬安盼李洋、王齊麟精神成台北市DNA

相關新聞

麟洋路揭牌 蔣萬安：盼麟洋精神成北市DNA

台北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，蔣昨與奧運金牌李洋、王齊麟一同出席「麟洋路」揭牌。蔣...

網球／處理球王辛納禁藥案惹議 女網好手：程序完全崩壞

女網世界排名第5的皮古拉（Jessica Pegula）今天表示，從網壇處理球王辛納（Jannik Sinner）和前球...

NFL／超級盃慘敗教訓 酋長陣容改造有2大重點

上周堪薩斯酋長以22比40的難堪比數輸掉超級盃，無法完成史無前例的三連霸。進攻鋒線在對上老鷹防守鋒線時明顯處於劣勢，外接...

路跑／音樂結合運動 台北搖滾路跑 6月7日登場

風靡全球25年的Rock 'n' Roll搖滾路跑是全球知名的路跑盛事，2025 Rock 'n' Roll Runni...

PGA／捷恩斯錦標賽 俞俊安拉尾盤並列第17名

台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA捷恩斯錦標賽最終回合一吐怨氣，抓6博蒂、吞2柏忌繳出68桿，並以4天低於標準3桿的2...

路跑／人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

人類跑半馬衝進57分鐘的新時代來臨了！在理想的比賽條件下—攝氏13度、微風無擾，烏干達24歲長跑好手基普利莫（Jacob Kiplimo）在西班牙巴塞隆納舉行的半程馬拉松賽事中，以驚人的56分42秒成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。