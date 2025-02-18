麟洋路揭牌 蔣萬安：盼麟洋精神成北市DNA

台北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，蔣昨與奧運金牌李洋、王齊麟一同出席「麟洋路」揭牌。蔣萬安說，希望讓麟洋「努力不懈、奮戰到最後一刻精神」，成為台北市DNA。

羽球奧運金牌李洋、王齊麟在奧運男雙二連霸，去年8月蔣萬安拋「麟洋路」構想，遭綠委吳思瑤嗆「蹭過頭」，但過去台北市民權東路三段106巷3弄，也曾在前市長郝龍斌任內取別名「自由巷」紀念鄭南榕；賴清德總統任台南市長期間，也為紀念八田與一曾將嘉南國小周邊道路改為「八田路」。

國民黨議員秦慧珠認為，取別名「麟洋路」有助提振羽毛球風氣，除了肯定中山國中培育羽球國手的用心，也是對羽球運動的激勵。

民進黨議員許淑華認為，尊重取路名別名，重點是不要過猶不及，後續是否只要拿到金牌都要取別名，推廣北市羽球教育，及增設球場設施才是更重要的事，先前就有國小羽球隊因學校活動中心整建，變「流浪球隊」，市府應花更多心力解決羽球場地不足問題。

蔣萬安說，中山國中前復興北路361巷是透過市民參與方式，增設別名「麟洋路」，稱讚「王齊麟、李洋是我們的驕傲，讓世界看到台灣」。

至於北市規畫國際羽球館進度，蔣說，地點選定北士科西基地，完成先期評估，將規畫地上3層、地下2層，容納6500名觀眾，有10面訓練場及5面正式競賽場地。