麟洋路揭牌了！蔣萬安盼李洋、王齊麟精神成台北市DNA

北市長蔣萬安去年宣布將中山國中前復興北路361巷取別名「麟洋路」，蔣萬安今天與奧運金牌李洋、王齊麟一同出席「麟洋路」揭牌。蔣萬安說，希望讓麟洋「努力不懈、奮戰到最後一刻精神」，成為台北市的DNA。

蔣萬安、李洋、王齊麟今天為麟洋路揭牌，還讓中山國中學弟妹掀起不小「暴動」，許多麟洋小學弟妹們，全擠到川堂後方搶看學長及蔣市長。

李洋、王齊麟則湧起當年念中山國中滿滿的回憶，王齊麟說，今天重回母校，就想起當年每周二要跑操場20圈，還曾有過早餐吃比較多，跑完趴在旁邊吐的回憶；李洋則看到現在小學弟妹們，也持續練他們當年的練習動作，感覺超級懷念。

對於接下來，王齊麟說，他現在還在繼續征戰，希望明年亞運參賽能突破跟李洋搭檔的成績，並且再度征戰四年後奧運，李洋則希望能協助培訓更多羽球國手。

蔣萬安說，這次中山國中前復興北路361巷是透過市民參與方式增設別名「麟洋路」，最重要是大家都還記得東京或巴黎奧運，李洋、王齊麟連續2屆拿到金牌，兩人賽場上的經典畫面，包括躺著打、壓線球、聖筊等，還有頒獎台上令人感動時刻，兩人都是「我們的驕傲，也讓世界看到了台灣。」

蔣說，所以這一次透過市民朋友及在地民眾的連署，通過審查程序，今天正式揭幕麟洋路別名增設，不僅不影響民眾日常生活，也不需要更換任何證件。

台北市將蓋國際羽球館進度，蔣萬安說，目前地點已經選定在北投士林科技園區的西基地，目前已完成先期評估，接下來就會進行設計及都市計畫審議，目前規畫蓋地上3層、地下2層的羽球館，預計容納6500名觀眾席，規畫有10面訓練場地及5面正式競賽場地，如同台北大巨蛋一樣，帶動運動產業的發展。