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羽球／北市府訂復興北路361號別名麟洋路 李洋、王齊麟懷念訓練

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
復興北路361巷即日起新增別名「麟洋路」，台北市長蔣萬安，奧運金牌王齊麟、李洋出席增名儀式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
復興北路361巷即日起新增別名「麟洋路」，台北市長蔣萬安，奧運金牌王齊麟、李洋出席增名儀式。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

奧運金牌李洋王齊麟身穿運動服裝，還有台北市長蔣萬安手持羽球拍，正式為復興北路361巷增加「麟洋路」別名！蔣萬安16日出席增名活動儀式時強調，體育預算增加5.7億，會持續興建場館、協助選手發展。李洋與王齊麟則笑說，回到母校中山國中就想起以前訓練時光。

現場擠滿媒體、官員與中山國中的國中生，都想爭相目睹李洋與王齊麟的風采，活動還邀請李洋母校、中山國中的羽球隊與樂團表演舞蹈與樂曲，氣氛顯得相當熱鬧。

增加對體育投資

台北市長蔣萬安笑說，東京與巴黎奧運獲得金牌的感動時刻，看到麟洋配一路過關斬將、奪得金牌，麟洋配也創下兩次奧運男雙金牌與12連勝，他覺得相當感動也「非常狂」。另外，這也是首次透過市民連署增設路的別名，感謝各方促成。

「台北國際羽球場館已經選好地方了！」蔣萬安說，北市今年體育預算增加5.7億，將持續獎助選手、補助選手移地訓練費用，各界關注的國際級羽球場，也將在北士科的新基地興建，希望打造有5座國際比賽場地、10座訓練場地，上面3層、下面2層，可容納6500人的場館，促進北市運動發展。

訓練動作都一樣

還有在南部比賽的學弟妹錄製影片給李洋、王齊麟，讓兩人相當感動。李洋笑說，看到學弟妹的訓練動作與過去都一樣，就回想起過去的訓練時光，王齊麟則靦腆表示，想到每周二早上都要跑操場20圈，有次還因為吃太多東西跑到吐。被問到當初是否就有想到會拿世界冠軍，兩人異口同聲表示沒有，「先打到甲組再說！」

隨後兩人與蔣萬安便到外面的路牌合影，李洋與王齊麟還拿出球拍，在拍照時小秀羽球跳殺絕技，但距離沒掌握好讓球拍敲到路牌，兩人嚇到的模樣讓全場與會者都笑得很開心。

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