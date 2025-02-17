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路跑／音樂結合運動 台北搖滾路跑 6月7日登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
路跑結合演唱會，6月7日登場。圖／享動行銷提供
路跑結合演唱會，6月7日登場。圖／享動行銷提供

風靡全球25年的Rock 'n' Roll搖滾路跑是全球知名的路跑盛事，2025 Rock 'n' Roll Running Series 台北搖滾路跑將於6月7日在台北大佳河濱公園盛大舉行，組別從親子路跑到3種里程都囊括，打造每公里都是音樂派對的歡樂嘉年華。

Rock 'n' Roll 搖滾路跑已在12個國家47個城市舉行，每年吸引超過50萬人參與，今年來台，活動當日率先開場的是充滿歡笑與活力的KiDS ROCK親子路跑，為家長與孩子提供一次難忘的家庭冒險機會，現場更特別準備了精彩的表演和趣味活動。最受歡迎的阿奇幼幼園阿奇老師，將和YOYO家族的星星哥哥和蔓越莓姐姐一起搖滾登場；米特動物樂園與魔術魂表演藝術團也將帶來精采的動物互動秀與神奇的魔術秀，讓孩子們在歡樂的氣氛中享受一場視覺和聽覺的盛宴。

路跑活動共分為21公里、10公里和3.5公里，沿途熱血沸騰的巴西鼓聲、激情四射的競技啦啦隊、磅礡優雅的銅管樂，以及台味十足的台式搖滾樂團，都將成為跑者雙腳前進的最佳動力。

活動現場將邀請搖滾靈魂女聲「吱吱」郭芝吟、全能新生代歌手Sabrina 胡恂舞、音樂才子呂允、溫暖系女聲魏嘉瑩、人氣偶像團體Ozone、搖滾經典董事長樂團、音樂職人LCY 呂植宇、金曲樂團代表麋先生 MIXER和熱血不滅的「八三夭」，讓跑者享受音樂嘉年華。

啦啦隊 魔術

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