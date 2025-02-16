路跑／紐崔萊日月潭環湖路跑 3000多名跑者兼賞櫻

紐崔萊2025日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽在今天（16日）上午6點30分正式鳴槍起跑，來自日本的跑者酒井房樹以3小時07分17秒拿下全馬男子組第一，台灣跑者王幼萍以4小時02分41秒在女子組封后。

由紐崔萊連續第三年冠名贊助的2025日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，在攝氏15度的氣溫中，參加活動的跑者們沿著湖畔陸續出發。今年的活動有超過3000人報名參加，其中參加42公里的全程馬拉松的超過200人，29公里的環湖組超過1200人，12公里的挑戰組則有超過1600人報名。除了來自台灣各地的跑友外，更有不少外國朋友齊聚日月潭，一起來參加這場路跑，今年有來自27個國家地區的朋友報名。

日月潭周邊的自行車道曾美國有線電視新聞網CNN選為世界十大最美的自行車道之一，而環湖路跑的活動，就是沿著這條最美的路線來前進。特別是隨著春天的腳步接近，各地的櫻花已經陸續綻放，揭開花季的序幕。交通部觀光署日月潭國家風景區管理處轄內的數千株櫻花，也已經分批綻開，將日月潭週邊妝點得粉粉嫩嫩，美不勝收。今年的櫻花季，將從2月3日一直進行到3月9日，隨著不同種類的櫻花在不同時間分別綻放，帶來一場絕美的春之饗宴。

來自日本的酒井房樹在台北工作，特地來日月潭參加這場浪漫美麗的路跑，過去他曾經參加過大約10場馬拉松賽，個人最佳紀錄在二個半小時。今天雖然天氣舒適，但最後的10公里上坡實在太硬，結果沒能突破三小時的門檻。

女子組的王幼萍個人累積也跑過50多場馬拉松，之前曾跑過環湖的29K，這是首度跑環湖的全馬，由於熟悉地形，沿途好好欣賞湖畔的美麗風光，最後還拿到冠軍，更是意外的收穫。

今年主辦單位準備不少在地美食做為跑者的美食特色補給，有山豬肉香腸、小米甜甜圈，特色滷味以及名聞世界的日月潭茶葉蛋，讓大家在參與路跑的同時，也能享受在地的好味道。而紐崔萊這次更準備了超過萬元的好禮讓大家來抽獎，不只讓大家來運動欣賞美景，更讓參加的跑友們能滿載而歸，度過一個充實健康的假日。