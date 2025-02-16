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NHL／川普惹怒加拿大人 美加冰球大戰開賽9秒3度幹架

中央社／ 綜合外電報導
美國、加拿大冰球隊上演鬥歐。 法新社
美國、加拿大冰球隊上演鬥歐。 法新社

美國總統川普祭出關稅威脅，並稱想讓加拿大成為美國第51州，引發兩國關係緊張。加拿大冰球球迷今天在兩國對抗賽開打前，先是狂噓美國國歌，接著兩隊球員在開賽9秒內發生3起鬥毆事件。

法新社報導，北美職業冰球聯盟NHL舉辦的四國對抗賽（4 Nations Face-Off）在加拿大蒙特婁貝爾中心（Bell Centre）舉行，今天由東道主加拿大對上美國。

自美國總統川普（Donald Trump）揚言對加國輸美商品課徵關稅後，在加拿大舉行的NHL和美國職籃NBA賽事上屢屢傳出噓聲。

在美國和加拿大政治關係劍拔弩張之際，擁有明星陣容的美加球隊隊員，從原本情緒激昂準備對抗，演變成開賽幾秒內就發生數起鬥毆。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）到場與群眾一同觀賽時，主場球迷對賽前播放的美國國歌「星條旗之歌」（The Star-Spangled Banner）狂噓。

在開場冰球落下時，加拿大隊球員黑格（Brandon Hagel）和美國隊球員馬修．卡查克（Matthew Tkachuk）便大打出手，觀眾頓時群情激憤，其他隊員則向後滑開，在賽場清出空間給這兩名鬥毆者。

之後，加拿大隊班奈特（Sam Bennett）和美國隊布雷迪．卡查克（Brady Tkachuk）也脫下手套互毆，隨後被裁判分開。

在開賽後9秒，美國隊米勒（J.T. Miller）和加拿大隊帕雷科（Colton Parayko）也大打出手，這是開賽後第3個混亂場面。終場美國隊以3比1擊敗加拿大。

冰球 米勒 美國隊

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