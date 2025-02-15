多哈女網／化解5個冠軍點 吳芳嫺女雙決賽不敵奧運金牌

WTA 1000等級的多哈女網賽今天進行女雙決賽，我國好手吳芳嫺與中國大陸搭擋蔣欣玗，今天遭遇巴黎奧運女雙金牌艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini），在兩盤都一度領先，且還五度化解對手冠軍點下，最終仍是以5：7、6：7（10：12）敗下陣來，以亞軍作收。

今年開季一度連續兩站奪冠的吳芳嫺／蔣欣玗，在澳網短暫拆夥後，本月又再度合拍，不過在阿布達比女網賽首輪就意外止步，本周來到多哈後兩人又調整出絕佳狀態，一路挺進到今天的金牌戰，獲得本季第3度爭冠機會。

不過吳芳嫺／蔣欣玗今天的對手是去年巴黎奧運奪下女雙金牌的義大利組合艾拉妮／寶莉妮，其中艾拉妮還是5屆大滿貫雙打冠軍，至於寶莉妮則是在大滿貫賽單雙打都曾打進到決賽，單雙打世界排名也都在前10名。

面對如此強勁的對手，吳芳嫺／蔣欣玗今天表現卻是不遑多讓，在首盤前段的破發大戰中，儘管兩人開賽就先被破發，但接下來卻是兩度破發連追3局逆轉，甚至在第9局率先取得盤末點，只可惜都遭到艾拉妮／寶莉妮化解，還讓對手以7：5先下一城。

第二盤雙方依舊打得拉鋸，吳芳嫺／蔣欣玗在第8局率先破發取得5：3領先，不過老經驗的義大利組合隨即展開反擊，並且在第12局取得本場比賽第一個冠軍點，但吳芳嫺／蔣欣玗頂住壓力成功化解後破發，也將比賽帶入搶七。

搶七局雙方依舊互不相讓，吳芳嫺／蔣欣玗面對對手前4冠軍點都順利化解，雙方一路拚戰到10：10後，最終艾拉妮／寶莉妮才在第6個冠軍點出現後成功以12：10拿下冠軍，吳芳嫺／蔣欣玗雖然無緣奪冠，但面對強勁對手打出精彩一戰，表現仍是值得讚賞。