網球／與WADA達成和解 球王辛納接受三個月禁賽令

過去一年來受到禁藥疑雲纏身的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），在今天透過聲明表示，已經與世界反禁藥組織（WADA）達成和解協議，將接受3個月的禁賽處分，不過這將不會讓他錯過5月25日開打的法網。

辛納過去一年來因為禁藥問題飽受爭議，儘管國際網球誠信機構（ITIA）接受辛納提出的理由，指出自己是被禁用的合成代謝類固醇意外污染，來源則為教練自己所塗抹的治療傷口藥物，但WADA卻向國際運動仲裁法庭提出上訴，要求對辛納處以一年以上的禁賽。

而辛納今天也透過聲明表示，已經與WADA達成和解協議，將接受3個月的禁賽處分，WADA也將撤銷上訴，讓這個困擾他多時的案件就此落幕，「這個案子已經困擾我一年多，整個過程需還要很長時間，甚至要到年底才能決議，我一直強調我會對我的團隊負責，也知道WADA的嚴格規定是對我熱愛的這項運動的保護，在這樣的基礎上，我接受了WADA的提議，以3個月制裁為基礎解決這次的訴訟。」

WADA也透過聲明表示，他們接受一審中運動員提出的違規原因解釋，並認為辛納確實無意作弊，被驗到的禁藥也並沒有帶給他運動表現提高的益處，而是在他不知情的情況下發生的，這是隨行人員的疏忽所造成，但根據國際體育仲裁法庭的先例，運動員必須對隨行人員的疏忽承擔責任，三個月禁賽是適當的結果。

而辛納的禁賽令已於2月9日開始執行，並將在5月4日結束，解禁後他預計將參加在羅馬登場的義大利公開賽，為該月底登場的法網備戰，由於禁賽令，辛納將在世界排名積分上損失1600分，這也讓排名第二名的澤瑞夫將有機會利用辛納禁賽期間取代他的球王位置。